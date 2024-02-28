طفلة عربية فقدت الوعي ونُقلت إلى المستشفى... ولكن الحقيقة كانت صادمة: ما علاقة زوجة والدها؟!

طفلة عربية فقدت الوعي ونُقلت إلى المستشفى... ولكن الحقيقة كانت صادمة: ما علاقة زوجة والدها؟!



تعرضت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات للتعنيف والضرب من قبل زوجة والدها في دمشق، بحسب الداخلية السورية.



وأوضح قسم شرطة الميدان بدمشق أن الطفلة دخلت بحالة إسعافية إلى مشفى دمشق برفقة والدها وجدتها وزوجة والدها، وكانت فاقدة للوعي بسبب تعرضها للسقوط عن السرير في منزلهم، بحسب ادعاءاتهم.



وأظهر الكشف الطبي على الطفلة وجود كدمات عدة ورضوض وكسور في جميع أنحاء الجسم، مع وجود نزيف داخلي في الدماغ وهي بوضع صحي خطير جداً.



وتبين في التحقيق الأولي، عدم صحة أقوال ذوي الطفلة، وأن زوجة والدها المدعوة (أمينة، أ.س) قامت بتعنيفها وضربها بواسطة عصا خشبية أثناء غياب والد الطفلة عن المنزل، ما أدى إلى فقدانها الوعي التام.



وتم القبض على المتهمة وتقديمها إلى القضاء المختص.