بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف... فيديو طريف يظهر رد فعلها! (فيديو)

امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)

امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)

طفلة عربية فقدت الوعي ونُقلت إلى المستشفى... ولكن الحقيقة كانت صادمة: ما علاقة زوجة والدها؟!