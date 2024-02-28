قررت الاحتفال بزواجها بطريقة استثنائية وغير تقليدية... ولكن المكان الذي اختارته للمناسبة صادم! (صورة)

قررت الاحتفال بزواجها بطريقة استثنائية وغير تقليدية... ولكن المكان الذي اختارته للمناسبة صادم! (صورة)

قرّر كل من "تيانا أبني" و"لوغان" إقامة حفل زفافهما بطريقة استثنائية وغير تقليدية، حيث أُقيمت المناسبة أمام حمام محطة وقود.



وفي التفاصيل، أرادت تيانا أن تفعل شيئًا مميزًا عند ارتباطها بلوغان، ما دفعها إلى إقامة حفل زفافها في مكان عملها، كونه "المكان المثالي لحفل زفافها".



كما اعتقدت العروس أن حمام الرجال هو المكان المثالي للاحتفال بحبهما، وأرادت تيانا الاستفادة من أضواء الديسكو التي تشغلها الحمامات هناك.



وقالت تيانا إنها لم تكن ترغب بالزواج في كنيسة نموذجية، بل أرادت شيئًا ممتعًا تستطيع إخباره لأطفالها في المستقبل.



كذلك، أوضحت تيانا أن حمام المتجر يبدو عاديا للوهلة الأولى ولكن يمكن تحويله إلى غرفة ديسكو في ثوانٍ.