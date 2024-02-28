ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!

شرطية تنقذ سيدة من الموت اتُهمت بالتجديف بسبب فستانها: وهذا ما فعلته مع الحشود! (فيديو)

شرطية تنقذ سيدة من الموت اتُهمت بالتجديف بسبب فستانها: وهذا ما فعلته مع الحشود! (فيديو)

جرذ يعطل رحلات جوية لمدة 3 أيام في هذا البلد: فهل تم العثور عليه؟