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"امتيازات ذكورية"... زاد احترام الناس له عندما أصبح ذكرا: هذا ما كشفه رجل متحول جنسيا!
منوعات
2024-02-28 | 10:03
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"امتيازات ذكورية"... زاد احترام الناس له عندما أصبح ذكرا: هذا ما كشفه رجل متحول جنسيا!
"امتيازات ذكورية"... زاد احترام الناس له عندما أصبح ذكرا: هذا ما كشفه رجل متحول جنسيا!
كشف رجل متحول جنسيًا أنه أصبح يتمتع بـ"امتيازات ذكورية" بعد تحوله، كما أن الغرباء يستمعون إليه ويحترمونه أكثر مما كانوا يفعلون عندما كان أنثى.
وفي التفاصيل، وُلد "جورج إيفانز" كأنثى، ولكنه قرر التحول جنسيًا قبل 10 سنوات، وتحدث الأخير عن مدى سعادته بسبب هذا القرار، إلا أنه صُدم عندما اكتشف مدى الامتيازات التي يتمتع بها الذكور، مثلا لم يعد الأخير يشعر بالخوف من المشي بمفرده.
وفي هذا الإطار، نشأ إيفانز في بلدة ريفية صغيرة حيث كان هو وشقيقته التوأم يكرهان ارتداء الفساتين، كما يُعتبر الأخير متحدثا مهمًّا باسم المتحولين جنسيًّا.
وفي هذا السياق، شرح إيفانز أنه لم يفكر في هويته كثيرًا حتى بلغ 19 عامًا وبدأ في مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة لمتحولين جنسيا.
وذهب إيفانز إلى الجامعة وبدأ في التحول الاجتماعي، حيث غير اسمه وقام بقص شعره، وقام بعملية جراحية للتحول الجنسي عام 2016.
كذلك، لم تكن التغييرات الجسدية مفاجئة بالنسبة إلى إيفانز ولكن الامتياز الذي أتى بسببها كان صادمًا.
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