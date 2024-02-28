امرأة تُتهم دائما بخيانة زوجها وتكافح الكراهية بانتظام... وما علاقة مرض ابنتها؟

امرأة تُتهم دائما بخيانة زوجها وتكافح الكراهية بانتظام... وما علاقة مرض ابنتها؟

كشفت امرأة من جنوب إفريقيا أن محيطها يتهمها دائما بخيانة زوجها، وذلك بعد ولادة طفلتها المصابة بالمهق، ما يفسر السبب خلف لون بشرتها الفاتح، عينيها وشعرها، وفق ما نقل موقع