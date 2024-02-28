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مادة غامضة تتسرب من داخل أنبوب تصريف المياه... ومشهد صادم يشبه نهرًا من الدم!
منوعات
2024-02-28 | 15:52
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مادة غامضة تتسرب من داخل أنبوب تصريف المياه... ومشهد صادم يشبه نهرًا من الدم!
مادة غامضة تتسرب من داخل أنبوب تصريف المياه... ومشهد صادم يشبه نهرًا من الدم!
بدأت الشرطة الأميركية مؤخرًا تحقيقًا بشأن تسرّب سائل غامض من داخل أنبوب تصريف المياه في إحدى مدن ولاية كارولينا الجنوبية.
وكان السائل الغريب والأشبه بالدم، يتدفق صباحا، ما استدعى حضور قسم الإطفاء المحلي بسرعة إلى مكان الحادث.
وأظهرت الصور التي تمّت مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهرًا مكوّنا من سائل أحمر اللون يتدفق من أنبوب كبير.
وكشف التحليل النهائي أن السائل الشبيه بالدم كان عبارة عن طلاء غير سام، مكوّن من مواد خام طبيعية مثل الماء، الزيوت النباتية، الصبغة النباتية والزيوت الأساسية.
وأشار قسم الإطفاء والمحققون إلى أنهم عثروا على المصدر المسؤول عما حدث، ولكنهم لم يكشفوا اسم الشركة المسؤولة عن التسرب، وفقًا لما نقله موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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