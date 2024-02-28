تطبيق عالمي للمواعدة يصرف ثلث موظفيه لهذا السبب!

تطبيق عالمي للمواعدة يصرف ثلث موظفيه لهذا السبب!

يعتزم "بامبل"، أحد تطبيقات المواعدة الأكثر استخداماً في العالم، إلغاء نحو 350 وظيفة هذا العام، على غرار عدد كبير من شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى خفض نفقاتها.



وتطال خطة إعادة الهيكلة هذه نحو ثلث موظفي الشركة، وكانت "بامبل" وظّفت في نهاية كانون الاول 2022 أكثر من 950 شخصاً، بحسب وثيقة رسمية مقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.



ورحّبت رئيسة التطبيق "ليديان جونز" بالنتائج المهمة، مؤكدةً أنّ "تحوّل الشركة" سيساعدها على "تزويد المستخدمين بتجارب جديدة وجذابة تنشئ علاقات صحية ومتوازنة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".