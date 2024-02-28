إفريقيا الجنوبية تسجل زيادة صادمة في الصيد الوحشي لوحيد القرن

إفريقيا الجنوبية تسجل زيادة صادمة في الصيد الوحشي لوحيد القرن



قتل الصيادون في جنوب افريقيا نحو 500 وحيد قرن خلال العام الفائت، في رقم شهد زيادةً بـ11% عمّا سُجّل عام 2022، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية هذا النوع من الحيوانات، بحسب ما أفادت السلطات الثلاثاء.



ويشهد جنوب افريقيا الذي يضمّ العدد الاكبر من حيوانات وحيد القرن في العالم، عمليات صيد جائر يغذيها الطلب على قرون هذا الحيوان في آسيا، حيث تُستخدم في الطب التقليدي بسبب تأثيراتها العلاجية المزعومة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".



وتعكس هذه الأرقام صورة مقلقة عن الوضع، بحسب منظمة "سايف ذي رينو انترناشونال" غير الحكومية التي تدعو إلى تخصيص مزيد من الإمكانات على نحو عاجل بهدف مواجهة الصيد غير القانوني.



وخلال السنوات الأخيرة، عززت سلطات جنوب أفريقيا الإجراءات الأمنية تحديداً في محيط متنزه كروغر الوطني الذي شهد انخفاضا كبيراً في أعداد وحيد القرن على مدى السنوات الفائتة، إذ بات يضم ثلاثة آلاف وحيد قرن بعدما كان عدد هذه الحيوانات فيه 10 آلاف.



وأدّت جهود السلطات إلى انخفاض عدد الحيوانات المقتولة من صيادين جائرين في هذا المتنزه، ليسجل 78 وحيد قرن في عام 2023، أي أقل بـ37% عن العدد المُسجّل في العام السابق.

