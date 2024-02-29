الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!

منوعات
2024-02-29 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!

ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!

كشفت امرأة أنها كانت تخفي أموالاً من دخل زوجها حتى تتمكن من إعالة نفسها بحال انتهى زواجها، ولكنها لم تتوقع رد فعل زوجها بعد اكتشافه الأمر.

وتساءلت الزوجة عما إذا كانت مخطئة في أخذ قسطا من أرباح زوجها وحجبها عنه خصوصا عندما كان الزوجان في مأزق مادي، وفي كلتا الحالتين، كانت المرأة قد اتفقت مع زوجها على أن تكون ربة منزل منذ البداية.

وفي هذا الإطار، حكمت الثنائي بعض الضغوط المالية، وذلك عندما أصيب الرجل أثناء العمل في حادث شبه مميت، وضاقت أحوال الزوجين بسبب فواتير المستشفى والدعوى القضائية التي خسرها والتي تسببت بخسارة كل مدخراتهما تقريبًا.

وأخذت المرأة وظيفة بدوام جزئي للمساعدة في دفع الفواتير قبل تعافيه؛ وعادت بعد ذلك إلى كونها ربة منزل بينما بدأ زوجها العمل في وظيفتين بدوام كامل.

وعلى مر السنوات، واصلت الزوجة ادخار الأموال الخاصة بها وذلك من دون علم زوجها، وعلى الرغم من انخفاض دخل زوجها الشهري مؤخرًا من 750 دولار إلى 200 دولار فقط.

وعند مصارحة زوجها لها بأنه تعب من كثرة العمل وهو بحاجة لإعادة النظر في المصاريف، اكتشف بعد مشاجرة حادة بينهما بأنها خصصت مبلغ 47000 دولار لنفسها، وعندما أخبرته بكل شيء، انهار الرجل بالبكاء، كونها أخفت عنه المال لسنوات حتى عندما كان في أدنى مستوياته. 

وفي هذا السياق، قرر الرجل مغادرة المنزل ليقيم مع أخيه لأنه اعتبر أن زوجته ألحقت به الأذى على كافة المستويات. 

آخر الأخبار

منوعات

الأموال

معتمدة

زوجها

الشهري...

المبلغ

جمعته

زوجها

صدمها!

LBCI التالي
في 29 شباط... أربعة أمور أساسية يجب معرفتها عن هذا التاريخ: اكتشفوها اليوم!
إفريقيا الجنوبية تسجل زيادة صادمة في الصيد الوحشي لوحيد القرن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-22

عصابة تنكرت بزي كرتوني للأطفال واحتالت على الجمعيات الخيرية...إليكم المبلغ الهائل الذي جمعته!

LBCI
منوعات
2023-12-20

"لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا"... طلقت زوجها بسبب تيك توك؟!

LBCI
منوعات
2023-12-14

أحرقت هدية عيد الميلاد الخاصة بها عن طريق الخطأ... المكان الذي استخدمه زوجها كمخبأ مضحك!

LBCI
منوعات
10:30

على رغم دعمه الكبير لها... امرأة تتهم زوجها بتخريب مسيرتها المهنية وهذا ما حصل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:14

شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!

LBCI
منوعات
10:45

هوسه بالأبوّة جعله يفقد قسما هائلا من وزنه... وهذا شكله بعد التحول الكبير! (صورة)

LBCI
منوعات
10:41

قرّرت مقاطعة والدتها المسنّة وعدم التكلم معها أبدًا... وما علاقة طلاق والديها؟

LBCI
منوعات
10:30

على رغم دعمه الكبير لها... امرأة تتهم زوجها بتخريب مسيرتها المهنية وهذا ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-02-21

أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!

LBCI
منوعات
2024-02-27

بعد سنوات من "النرجسية والبؤس"... غرزت السكين في زوجها ثم ركلته: وهذا ما صرّحت عنه لاحقاً

LBCI
آخر الأخبار
08:37

المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها محمود علي حمود من بلدة كفرا

LBCI
منوعات
2024-02-28

شابة تعيش أسلوب حياة مثل الكلاب... تجمعها علاقة حب مميزة مع شريكها وهذا رأيه بالموضوع!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

طعن جديد في الموازنة أمام المجلس الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم

LBCI
أخبار لبنان
07:07

الراعي: "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لامركزية حيادية" وثيقة ايجابية

LBCI
أخبار دولية
14:09

اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى

LBCI
أخبار لبنان
14:06

شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان

LBCI
أخبار دولية
13:48

شمال غزة يموت جوعاً..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..

LBCI
أخبار دولية
13:46

ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:54

قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
فنّ
04:20

بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك

LBCI
أخبار لبنان
03:52

مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان

LBCI
اخبار البرامج
14:37

مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!

LBCI
حال الطقس
01:12

ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟

LBCI
آخر الأخبار
16:46

الدفاع المدني في جنوب لبنان: استشهاد رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرا

LBCI
منوعات
15:52

مادة غامضة تتسرب من داخل أنبوب تصريف المياه... ومشهد صادم يشبه نهرًا من الدم!

LBCI
آخر الأخبار
15:23

نصار لـ"حوار المرحلة": منصوري أكد لي باتصال أجريته معه بعد جلسة الحكومة اليوم أن تطبيق بند التقديمات الاجتماعية لن يضر بخزينة الدولة في حال انجزنا إصلاحات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More