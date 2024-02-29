ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!

ادخرت الأموال معتمدة على دخل زوجها الشهري... المبلغ الذي جمعته مذهل ورد فعل زوجها صدمها!

كشفت امرأة أنها كانت تخفي أموالاً من دخل زوجها حتى تتمكن من إعالة نفسها بحال انتهى زواجها، ولكنها لم تتوقع رد فعل زوجها بعد اكتشافه الأمر.



وتساءلت الزوجة عما إذا كانت مخطئة في أخذ قسطا من أرباح زوجها وحجبها عنه خصوصا عندما كان الزوجان في مأزق مادي، وفي كلتا الحالتين، كانت المرأة قد اتفقت مع زوجها على أن تكون ربة منزل منذ البداية.



وفي هذا الإطار، حكمت الثنائي بعض الضغوط المالية، وذلك عندما أصيب الرجل أثناء العمل في حادث شبه مميت، وضاقت أحوال الزوجين بسبب فواتير المستشفى والدعوى القضائية التي خسرها والتي تسببت بخسارة كل مدخراتهما تقريبًا.



وأخذت المرأة وظيفة بدوام جزئي للمساعدة في دفع الفواتير قبل تعافيه؛ وعادت بعد ذلك إلى كونها ربة منزل بينما بدأ زوجها العمل في وظيفتين بدوام كامل.



وعلى مر السنوات، واصلت الزوجة ادخار الأموال الخاصة بها وذلك من دون علم زوجها، وعلى الرغم من انخفاض دخل زوجها الشهري مؤخرًا من 750 دولار إلى 200 دولار فقط.



وعند مصارحة زوجها لها بأنه تعب من كثرة العمل وهو بحاجة لإعادة النظر في المصاريف، اكتشف بعد مشاجرة حادة بينهما بأنها خصصت مبلغ 47000 دولار لنفسها، وعندما أخبرته بكل شيء، انهار الرجل بالبكاء، كونها أخفت عنه المال لسنوات حتى عندما كان في أدنى مستوياته.



وفي هذا السياق، قرر الرجل مغادرة المنزل ليقيم مع أخيه لأنه اعتبر أن زوجته ألحقت به الأذى على كافة المستويات.