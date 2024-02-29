على رغم دعمه الكبير لها... امرأة تتهم زوجها بتخريب مسيرتها المهنية وهذا ما حصل!

على رغم دعمه الكبير لها... امرأة تتهم زوجها بتخريب مسيرتها المهنية وهذا ما حصل!



اتهمت كاتبة زوجها بكتابة تعليقات لاذعة عن روايتها الجديدة عبر الإنترنت، بعد أن لاحظت كمية من التعليقات السلبية التي أدت إلى انخفاض التقييمات على كتابها الذي صدر للتو.



وبعد سنوات عدة من المثابرة، قامت مؤخرًا الكاتبة التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، نشر روايتها حيث حققت نجاحًا كبيرًا وتقييمات جيدة جدًا كما فازت ببعض الجوائز.



وتابعت أنه على الرغم من أنها تعلم أنه لا ينبغي التركيز على التعليقات السلبية التي تلقتها على الإنترنت، إلا أنها تنزعج من "الوحشية" الموجهة نحو الكتاب.



وفي التفاصيل، قالت الكاتبة إن زوجها، وهو كاتب أيضًا، كان داعمًا بشكل لا يصدق لجهودها في كتابة الكتاب ونشره، وكان بجانبها أثناء عملية الكتابة الطويلة والشاقة.



ولأسباب معقدة للغاية، بدأت الكاتبة تشك بشدة في أن زوجها كان يستخدم مجموعة من الحسابات المجهولة لنشر بعض التعليقات الأكثر سلبية وقسوة حول الكتاب، لأنه لم يتمكن من تحقيق هذا النجاح أبدًا.



وكانت تفكر في التفتيش داخل جهاز الكمبيوتر الخاص به، ولكن تم القبض عليها وهي تفعل ذلك من قبل، ما أثر سلبا على زواجهما عندما اكتشف الزوج ذلك.



ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن تكون مخاوفها لا أساس لها من الصحة.