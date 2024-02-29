هوسه بالأبوّة جعله يفقد قسما هائلا من وزنه... وهذا شكله بعد التحول الكبير! (صورة)

هوسه بالأبوّة جعله يفقد قسما هائلا من وزنه... وهذا شكله بعد التحول الكبير! (صورة)



خسر رجل مهووس بحلم الأبوّة ما يقرب من نصف وزنه عن طريق تناول نظام غذائي مكوّن من اللحوم والبيض فقط، وذلك في محاولة منه لتحسين خصوبته.



واستطاع "أشعيا كالدويل" خسارة نصف وزنه، حيث بدأ في إجراء تغييرات خاصة بنمط حياته بعد أن قيل له أن وزنه قد يسبب له بعض المشاكل في الخصوبة.



وأصبح كالدويل الآن أكثر سعادة وصحة من أي وقت مضى، ولا يزال هو وزوجته أماندا يحاولان إنجاب طفل.



ولكن حذر بعض الخبراء من أن الأنظمة الغذائية التي تتكون من نسب عالية من اللحوم الحمراء يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض التي تهدد الحياة، بما في ذلك السرطانات، أمراض القلب وأمراض الكلى.