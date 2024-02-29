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بعد وفاة زوجها... لن تصدقوا ما عثرت عليه هذه المرأة داخل الكمبيوتر الخاص به! (فيديو)
منوعات
2024-02-29 | 10:16
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بعد وفاة زوجها... لن تصدقوا ما عثرت عليه هذه المرأة داخل الكمبيوتر الخاص به! (فيديو)
بعد وفاة زوجها... لن تصدقوا ما عثرت عليه هذه المرأة داخل الكمبيوتر الخاص به! (فيديو)
كشفت امرأة خيانة زوجها الراحل بعد العثور على عدد كبير من الرسائل التي تبادلها مع عشيقاته المتعددة، ومن بينها رسالة يخبر فيها إحداهن بوفاة زوجته.
وقالت المرأة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك إن زوجها توفي قبل ثلاث سنوات بعد شعوره بألم في الصدر ما تسبب بوفاته فجأة.
وبعد وفاته، اكتشفت المرأة جوانب لم تكن تعلمها عن شخصية الرجل الذي تزوجته على الإطلاق، وذلك بعد أن بحثت في جهاز الكمبيوتر الخاص به واكتشفت أنه كان على علاقة بالعديد من النساء عبر الإنترنت.
وتابعت المرأة أنها كشفت كمًّا هائلا من الرسائل بين زوجها ونساء مختلفات، ما جعلها تشعر بالاشمئزاز، خصوصًا بعد التعمق في مضمون الرسائل حيث قال ذات مرة إن زوجته تركته للذهاب مع رجل آخر، وتعرضت من بعدها لحادث وأنها في غيبوبة.
وأوضحت المرأة في الفيديو أنها قررت مراجعة بياناته المصرفية بعد ذلك، ووجدت أنه أنفق مئات الدولارات على مواقع محتوى للبالغين، كما اشترى عددًا كبيرًا من الهدايا لصديقاته عبر الإنترنت.
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