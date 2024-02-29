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قرّرت مقاطعة والدتها المسنّة وعدم التكلم معها أبدًا... وما علاقة طلاق والديها؟

قرّرت مقاطعة والدتها المسنّة وعدم التكلم معها أبدًا... وما علاقة طلاق والديها؟







وفي التفاصيل، أوضحت المرأة البالغة من العمر 60 عامًا، أنها لم ترَ ابنتها وأحفادها منذ عامين، وذلك بعد أن تشاجرت معها بسبب سوء تفاهم بسيط.



وفي هذا الإطار، قررت المرأة عدم التحدث مع والدتها مرة أخرى، علمًا أن الأخيرة حاولت الاتصال بها مرات عدة ولكن من دون جدوى، كما أن ابنتها لا تستقبلها عندما تقوم والدتها بزيارتها.



كذلك، اعتقدت الأم أن ابنتها لم تسامحها أبدًا بعد طلاقها من والدها عندما كانت طفلة صغيرة. أخبرت امرأة في حديث خاص لموقع " ذا صن " الالكتروني، أنها تنام يوميا باكية بسبب ابنتها كونها تفتقدها وتفتقد أحفادها كثيرًا.وفي التفاصيل، أوضحت المرأة البالغة من العمر 60 عامًا، أنها لم ترَ ابنتها وأحفادها منذ عامين، وذلك بعد أن تشاجرت معها بسبب سوء تفاهم بسيط.وفي هذا الإطار، قررت المرأة عدم التحدث مع والدتها مرة أخرى، علمًا أن الأخيرة حاولت الاتصال بها مرات عدة ولكن من دون جدوى، كما أن ابنتها لا تستقبلها عندما تقوم والدتها بزيارتها.كذلك، اعتقدت الأم أن ابنتها لم تسامحها أبدًا بعد طلاقها من والدها عندما كانت طفلة صغيرة.