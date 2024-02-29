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شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!

شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!







وقالت: "أولاً، ارقد بسلام يا حبيبي السابق. إني أفتقده أحيانًا ولكنني لا أفتقد رائحة الفم الكريهة، ولا أفتقد أطقم الأسنان، ولا أفتقد مدى غرابته في الصباح."



وأخبرت ستيفاني متابعيها أن شريكها السابق كان أكبر سناً من أجدادها، وفق موقع



وأوضحت أنها كانت تعاني من مشاكل أبوية وكانت تخاف من مواعدة الشباب الأصغر سنًا الذين يريدون جسدها أو مالها. وهذا ما أدى إلى ارتباطها برجل مسن.



ولكنها اعترفت في الفيديو أن الرجال المسنين يمكن أن يغشوا ويخونوا كذلك، من دون أن توضح ما إذا كانت قد تعرضت للخيانة من قبل شريكها السابق.









شاركت الشابة ستيفاني ماتو تجربة مواعدتها لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا عندما كان عمرها 23 عامًا، في فيديو على تيك توك.وقالت: "أولاً، ارقد بسلام يا حبيبي السابق. إني أفتقده أحيانًا ولكنني لا أفتقد رائحة الفم الكريهة، ولا أفتقد أطقم الأسنان، ولا أفتقد مدى غرابته في الصباح."وأخبرت ستيفاني متابعيها أن شريكها السابق كان أكبر سناً من أجدادها، وفق موقع "ذا صن" وأوضحت أنها كانت تعاني من مشاكل أبوية وكانت تخاف من مواعدة الشباب الأصغر سنًا الذين يريدون جسدها أو مالها. وهذا ما أدى إلى ارتباطها برجل مسن.ولكنها اعترفت في الفيديو أن الرجال المسنين يمكن أن يغشوا ويخونوا كذلك، من دون أن توضح ما إذا كانت قد تعرضت للخيانة من قبل شريكها السابق.