شاب يتمنى الارتباط بفتاة ولكنه يواجه مشكلة... ما علاقة بشرته؟

شاب يتمنى الارتباط بفتاة ولكنه يواجه مشكلة... ما علاقة بشرته؟



أخبر شاب عن أمنيته بالزواج وبناء حياة مع شريكة مناسبة، ولكنه يشعر بالقلق من أن حالة بشرته أو "حالته الجلدية" تعيق طريقه.



وقال الشاب البالغ من العمر 35 عاماً: "ثقتي في الحضيض وأعتقد أنني سأظل أعزبًا إلى الأبد لأنني أعاني من "البهاق"، وهي حالة جلدية تُفقد البشرة لونها".



وأضاف: "منذ صغري وأنا أشعر بعدم الأمان والارتياح بشأن مظهري. وفي المدرسة، كنت أتعرض للتنمر وكان الكثير من زملائي يدلون بتعليقات فظيعة باستمرار. لقد بذلت قصارى جهدي لبناء ثقتي بنفسي ولكن المواعدة جعلتني أشعر بالإحباط الشديد".



وتابع: "حالتي منتشرة في جميع أنحاء جسدي ووجهي، وغالبًا ما تنزعج النساء قبل أن يتحدثن معي".