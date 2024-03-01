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لسبب غريب جداً... رافع أثقال أكل 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا وهذا مصيره! (صور)
منوعات
2024-03-01 | 01:29
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لسبب غريب جداً... رافع أثقال أكل 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا وهذا مصيره! (صور)
لسبب غريب جداً... رافع أثقال أكل 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا وهذا مصيره! (صور)
قام الأطباء في أحد مستشفيات نيودلهي بإزالة 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا من أمعاء رجل بعد أن ابتلع المعادن على افتراض أن "الزنك يساعد في كمال الأجسام".
وتظهر الأشعة السينية التي تم التقاطها قبل الجراحة داخل مستشفى سير جانجا رام، جلطات معدنية ضخمة تتشكل في أمعاء الشاب البالغ من العمر 26 عامًا بعد أن أمضى أسابيع عدة في تناول العملات المعدنية أثناء خضوعه للعلاج من حالة نفسية لم يتم الكشف عنها، حسبما أفادت وكالة أنباء ANI.
واعتقد المريض، الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنًا، أنه يستطيع امتصاص الزنك من العملات المعدنية الـ 39 التي أكلها، واعتقد أن تناول المغناطيس سيساعد في هذه العملية، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وعلم الأطباء بمدى ما فعله عندما وصل إلى غرفة الطوارئ وهو يعاني من شكاوى من القيء وآلام في البطن استمرت لأكثر من 20 يومًا.
وتسببت العملات المعدنية والمغناطيس في انسداد معوي في جسده، مما دفع إلى إجراء عملية جراحية فورية لإزالة المعادن.
ولاحظ الجراحون أن المغناطيسات والعملات المعدنية قد تجمعت معًا في حلقتين منفصلتين في الأمعاء الدقيقة، حيث أدت القوة المغناطيسية إلى قفلها وتسبب تآكلًا على طول جدار الأمعاء.
ولحسن الحظ، تمكن الأطباء من فتح الأمعاء وإزالة كل العملات المعدنية والمغناطيس. كما تم العثور على كمية كبيرة من المعادن في معدته وتمت إزالتها على الفور.
وأشار المسؤولون إلى أن بعض المغناطيسات المستخرجة من جسد الرجل كانت على شكل قلب وكرة ورصاصة ومثلث ونجمة.
وأكدت الأشعة السينية بعد الجراحة أنه تمت إزالة كل المعادن بنجاح من معدة وأمعاء الشاب البالغ من العمر 26 عامًا.
وأمضى المريض سبعة أيام في المستشفى للتعافي من العملية قبل خروجه من المستشفى.
وبينما يعتقد الرجل أن العملات المعدنية ستمنحه دفعة من الزنك، فإن استهلاك مثل هذه الكمية الكبيرة من المعدن يمكن أن يؤدي إلى تسمم الزنك، وفقًا لـ Poison Control.
وعند تناول العملات المعدنية التي تحتوي على الزنك، يمكن أن تتسبب السوائل الحمضية في المعدة في "تسرب الزنك من العملات المعدنية"، مما قد يؤدي إلى آلام في المعدة والإسهال والقيء.
وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي سمية الزنك إلى الوفاة.
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جداً...
أثقال
معدنية
مغناطيسًا
مصيره!
(صور)
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