الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شابة عشرينية أعلنت وفاتها على LinkedIn وودعت خطيبها برسالة مؤثرة: هذا ما جاء فيها!
منوعات
2024-03-01 | 01:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شابة عشرينية أعلنت وفاتها على LinkedIn وودعت خطيبها برسالة مؤثرة: هذا ما جاء فيها!
شابة عشرينية أعلنت وفاتها على LinkedIn وودعت خطيبها برسالة مؤثرة: هذا ما جاء فيها!
أعلنت امرأة عن وفاتها في منشور مؤلم على موقع LinkedIn وطلبت من خطيبها "الذهاب للاستمتاع بالحياة التي يستحقها".
ونشرت دانييلا ثاكراي، 25 عامًا، من ليدز، الكلمات الأخيرة المفجعة بعد أشهر من محاربة نوع نادر من السرطان.
وكانت متخصصة الموارد البشرية قد كتبت مسبقًا الرسالة لعائلتها لنشرها نيابة عنها بعد وفاتها بسبب سرطان القنوات الصفراوية.
وأشادت دانييلا في الرسالة بعائلتها وخطيبها توم والكلب ليو، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
كما شجعت متابعيها على "الاستمتاع بالأشياء الصغيرة" في الحياة و"الاعتزاز بكل لحظة".
وكتبت: "إذا كنت تقرأ هذا فهذا يعني أنني مت بسبب معركتي مع السرطان وأن عائلتي تنشر رسالتي الأخيرة نيابة عني... أولاً، أريد فقط أن أقول إنه ليست كل أنواع السرطان ناجمة عن اختيارات نمط الحياة، ففي بعض الحالات يكون السبب وراثيًا أو يحدث لسوء الحظ."
وتابعت: "في حالتي، على الرغم من أنني كنت بصحة جيدة ونشيطة للغاية، إلا أن السرطان بدأ في القنوات الصفراوية ولم يكن سببه أي شيء تحت سيطرتي ولم تعد حياتي كما كانت مرة أخرى.... الورم الصفراوي السرطاني هو سرطان عدواني نادر غالبًا لا توجد له أسباب واضحة ولا علاج له... آمل حقًا أن يتم إجراء المزيد من الأبحاث في السنوات القادمة حول هذا المرض القاسي المروع حتى يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح."
وكانت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا تحارب السرطان منذ أكثر من سبعة أشهر، وتشارك معركتها الصحية عبر الإنترنت بنشر صور لها في جناح المستشفى.
وكشفت كيف خضعت لعملية استئصال الكبد وجراحة المرارة.
وفي إحدى المنشورات، قالت دانييلا إنها كانت تأخذ وقتًا "للراحة والتعافي وتعلم كيفية المضي قدما" .
ومع ذلك، وعلى الرغم من تشخيصها الرهيب، فقد اختارت "عدم الحداد على الحياة".
وأضافت دانييلا: "مع ما قيل، على الرغم من أننا لا نستطيع التحكم في ما يحدث لنا، إلا أنه يمكننا التحكم في كيفية رد فعلنا. اخترت ألا أحزن على الحياة التي كنت أفقدها على الرغم من كوني مدمرة للغاية، ولكن بدلاً من ذلك، استمتع بكل لحظة أعيشها".
وتابعت: "كما قلت وآمنت دائمًا، يجب أن تستمتع بالأشياء الصغيرة في الحياة وتعتز بكل لحظة! أضف طابعًا رومانسيًا على حياتك! افعل كل ما يجعلك سعيدًا ولا تدع أي شخص يسلب منك متعة الحياة".
وأكدت أن "لقد أحببت حياتي. كل ما حققته كان ما أردت. أحببت وظيفتي، وخطيبي، وعائلتي، وأصدقائي، وكلبي، والمنزل الذي كنا سنشتريه، والمستقبل الذي كنا نصنعه لأنفسنا... لقد تم إحضار كلبي إلى حياتي بالتأكيد للمساعدة في إضفاء البهجة على أيامي المظلمة."
وختمت: "وأخيرًا إلى عزيزي توم الجميل، أحبك وسأظل أحبك دائمًا. أشكرك على دعمك لي وجلب الكثير من الحب والسعادة إلى حياتي. استمتع بحياتك الآن، فأنت تستحق ذلك".
آخر الأخبار
منوعات
عشرينية
أعلنت
وفاتها
LinkedIn
وودعت
خطيبها
برسالة
مؤثرة:
فيها!
التالي
في شهر النودلز الوطني... لن تصدقوا عمر هذا الطبق الشهير وهذه بعض وصفاته المتنوعة! (فيديو)
لسبب غريب جداً... رافع أثقال أكل 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا وهذا مصيره! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
0
منوعات
2024-02-23
شابة عشرينية أمضت 3 أيام محاصرة في فجوة خلف جدار... الجيران سمعوا صراخها وهكذا خرجت من "الزنزانة" (فيديو)
منوعات
2024-02-23
شابة عشرينية أمضت 3 أيام محاصرة في فجوة خلف جدار... الجيران سمعوا صراخها وهكذا خرجت من "الزنزانة" (فيديو)
0
منوعات
2024-02-09
امرأة ستينية بمظهر شابة عشرينية تتسبب بالذهول للمتابعين... وهذا ما تعتمده للحفاظ على لياقتها!
منوعات
2024-02-09
امرأة ستينية بمظهر شابة عشرينية تتسبب بالذهول للمتابعين... وهذا ما تعتمده للحفاظ على لياقتها!
0
منوعات
2024-01-30
"لا أحد يأخذني على محمل الجد ويعاملونني كأنني في الخامسة"... مواقف محرجة بالجملة تواجهها هذه الشابة العشرينية والسبب غريب! (فيديو)
منوعات
2024-01-30
"لا أحد يأخذني على محمل الجد ويعاملونني كأنني في الخامسة"... مواقف محرجة بالجملة تواجهها هذه الشابة العشرينية والسبب غريب! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
03:51
في شهر النودلز الوطني... لن تصدقوا عمر هذا الطبق الشهير وهذه بعض وصفاته المتنوعة! (فيديو)
عالم الطبخ
03:51
في شهر النودلز الوطني... لن تصدقوا عمر هذا الطبق الشهير وهذه بعض وصفاته المتنوعة! (فيديو)
0
منوعات
01:29
لسبب غريب جداً... رافع أثقال أكل 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا وهذا مصيره! (صور)
منوعات
01:29
لسبب غريب جداً... رافع أثقال أكل 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا وهذا مصيره! (صور)
0
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
0
منوعات
14:02
شاب يتمنى الارتباط بفتاة ولكنه يواجه مشكلة... ما علاقة بشرته؟
منوعات
14:02
شاب يتمنى الارتباط بفتاة ولكنه يواجه مشكلة... ما علاقة بشرته؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
0
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:32
مقتل إبن الأعوام الخمسة احتراقًا في سيارة في جبل البداوي
أخبار لبنان
03:32
مقتل إبن الأعوام الخمسة احتراقًا في سيارة في جبل البداوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
0
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
0
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مجزرة في شمال غزّة ضحيتها أكثر من ١٠٠ فلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مجزرة في شمال غزّة ضحيتها أكثر من ١٠٠ فلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:20
بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك
فنّ
04:20
بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك
2
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
4
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
6
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
7
امن وقضاء
11:32
فيديو بشأن مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.. بيان توضيحي من الجيش
امن وقضاء
11:32
فيديو بشأن مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.. بيان توضيحي من الجيش
8
منوعات
10:45
هوسه بالأبوّة جعله يفقد قسما هائلا من وزنه... وهذا شكله بعد التحول الكبير! (صورة)
منوعات
10:45
هوسه بالأبوّة جعله يفقد قسما هائلا من وزنه... وهذا شكله بعد التحول الكبير! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More