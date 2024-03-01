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شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

منوعات
2024-03-01 | 08:00
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شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة
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شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

أعلنت شركة Pepsi® عن شكلها الجديد في كل العالم اذ اختارت مواقع عالمية مميزة للإعلان فيها عن إعادة تصميم شعارها الرئيسي وتحديثه للمرة الاولى منذ 14 عامًا في 120 دولة. ومن صخرة الروشة في العاصمة بيروت، اطلقت الشركة هذا العمل الفني في لبنان حيث عُرضت الهوية البصرية للعلامة التجارية الجديدة لبيبسي، ذات الشكل العصري والمتميّز بوهج من اللونين الأزرق والأسود النابضين.

ونُفذ هذا العمل على هذه الصخرة التي تُعتبر معلماً بارزاً وموقعاً سياحياً جاذبا في محيط ساحلي خلاب. كما تولت "الشركة" تنفيذ هذا العمل الرقمي من خلال الفوانيس الملونة بألوان بيبسي لتضيء السماء بالشعار الجديد فوق الصخرة مباشرة. وشهدت مختلف دول العالم هذا الحدث، فقد حلّق شعار Pepsi® العملاق والمكوّن من أكثر من 70 بالونا، في سماء وارسو في بولندا، و"هو تشي منه" في فيتنام. كذلك قدمت عروضًا ضخمة على نهر النيل في مصر وعين دبي في الامارات العربية المتحدة، مستخدمين التكنولوجيا المبتكرة لمنح المستهلكين تجارب متطورة.

إن شعار "بيبسي" الجديد مستوحى بشكل مدروس من ماضيها، ولكنه امتزج بالعصرية والعناصر الحديثة لخلق مظهر متطور ولافت للنظر، اذ تُظهر لوحة الألوان المستعملة الأزرق الكهربائي والأسود ما يضفي لمسة حديثة على نظام ألوان Pepsi® الكلاسيكي، اضافة الى  انه تم استحضار  النبض المميز لبيبسي كولا "ripple, pop and fizz" كي تتحرك في الوقت المناسب على إيقاع الموسيقى، صوت الجماهير، وتناغم الثقافة. وكان تم الكشف عن الشعار الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة الاميركية قبل ان يُطلق اليوم في أكثر من 120 دولة، من خلال التواصل مع المستهلكين بطرق مختلفة تشمل التواصل الرقمي والتجريبي والبيع بالتجزئة.


يعد اختيار صخرة الروشة الخطوة الأولى في عصر Pepsi الجديد والجريء في تصاميمه وأنشطته وشراكاته، خصوصا ان الشركة ستواصل اهتمامها بالثقافة وتعزيزه في العام 2024 من خلال تقديم تجارب فريدة من نوعها ترتبط بشغف محبيها ورغبتهم بالتعطش للمزيد "Thirsty for More". هذه هي فلسفة "بيبسي" التي تدعم أي شخص يتحدى التقاليد سعيًا وراء المتعة والسعادة، كما تفرح للناس المتحمسة لما هو غير متوقع وجديد ومميز وتحرص على الاكتشاف والتجربة وعيش المزيد.

وعلق نائب الرئيس لشؤون التسويق في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب اسيا السيد كريم الفقي بالقول أن ""Pepsi"، من خلال هذا التغيير، أرادت  اظهار كيف تعمل على إحياء علامتها التجارية "Thirsty for More"، وهو موقف يعبّر عنها وتعمل على تشجيع محبيها لعيش تجارب جديدة". أضاف: "لقد كنا دائمًا علامة تجارية جريئة تتحدى التقاليد والأوضاع السائدة وتضع المتعة دائمًا في سلم أولوياتها، لذا تعتبر هويتنا البصرية الجديدة حديثة وغير اعتيادية ومبدعة. ما من طريقة للاعلان عن الشعار الجديد أفضل من إختيار أماكن مميّزة ان في المملكة العربية السعودية او مصر او لبنان او دبي!"
تابع: "نسعى من خلال هذا التغيّر الى المحافظة على تاريخنا من جهة واحتضان المستقبل من جهة أخرى، وهذا لا يُقتصر فقط على الشعار، بل يطال كل شيء فهو التزام كلي بالابتكار والتصميم وخلق القصص. وفيما نسعى الى التقدم والنجاح الدائم، يمكن لمحبينا الاستمرار بالتمتع بالمذاق الرائع لمنتجاتنا والذي أحبوه منذ سنوات، مع المزيد من التجارب المسلية والمغامرات التي نشتهر بها في الموسيقى والرياضة والثقافة."

تواصل شركة Pepsi التقدم والسير الى الأمام تماشيا مع سرعة الثقافة، مركزة على تقديم ما يتعطش له الناس من المنتجات المبتكرة وعمليات التعاون المميزة. وباعتبار الشركة قدوة لكل من يرغب بالخروج من منطقة الراحة الخاصة به واكتشاف المزيد،  فإننا نحض عشاق "Pepsi" في لبنان على إبقاء أعينهم مفتوحة بانتظار عيش المزيد من التجارب التي لا تنتسى والتي سيُكشف عنها في وقت لاحق هذا العام.
 

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