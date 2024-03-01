شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة



أعلنت شركة Pepsi® عن شكلها الجديد في كل العالم اذ اختارت مواقع عالمية مميزة للإعلان فيها عن إعادة تصميم شعارها الرئيسي وتحديثه للمرة الاولى منذ 14 عامًا في 120 دولة. ومن صخرة الروشة في العاصمة بيروت، اطلقت الشركة هذا العمل الفني في لبنان حيث عُرضت الهوية البصرية للعلامة التجارية الجديدة لبيبسي، ذات الشكل العصري والمتميّز بوهج من اللونين الأزرق والأسود النابضين.



ونُفذ هذا العمل على هذه الصخرة التي تُعتبر معلماً بارزاً وموقعاً سياحياً جاذبا في محيط ساحلي خلاب. كما تولت "الشركة" تنفيذ هذا العمل الرقمي من خلال الفوانيس الملونة بألوان بيبسي لتضيء السماء بالشعار الجديد فوق الصخرة مباشرة. وشهدت مختلف دول العالم هذا الحدث، فقد حلّق شعار Pepsi® العملاق والمكوّن من أكثر من 70 بالونا، في سماء وارسو في بولندا، و"هو تشي منه" في فيتنام. كذلك قدمت عروضًا ضخمة على نهر النيل في مصر وعين دبي في الامارات العربية المتحدة، مستخدمين التكنولوجيا المبتكرة لمنح المستهلكين تجارب متطورة.



إن شعار "بيبسي" الجديد مستوحى بشكل مدروس من ماضيها، ولكنه امتزج بالعصرية والعناصر الحديثة لخلق مظهر متطور ولافت للنظر، اذ تُظهر لوحة الألوان المستعملة الأزرق الكهربائي والأسود ما يضفي لمسة حديثة على نظام ألوان Pepsi® الكلاسيكي، اضافة الى انه تم استحضار النبض المميز لبيبسي كولا "ripple, pop and fizz" كي تتحرك في الوقت المناسب على إيقاع الموسيقى، صوت الجماهير، وتناغم الثقافة. وكان تم الكشف عن الشعار الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة الاميركية قبل ان يُطلق اليوم في أكثر من 120 دولة، من خلال التواصل مع المستهلكين بطرق مختلفة تشمل التواصل الرقمي والتجريبي والبيع بالتجزئة.