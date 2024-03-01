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جمعتهما كيمياء قوية وفرقتهما فاتورة كهرباء.... قصة إعجاب انتهت برسالة غير متوقعة وهذا ما حصل! (صور)

جمعتهما كيمياء قوية وفرقتهما فاتورة كهرباء.... قصة إعجاب انتهت برسالة غير متوقعة وهذا ما حصل! (صور)







وبعد أن تأكدت من أن "الميزانية لا تهم"، اختارت الأم لطفلين من بيتسبرغ مطعمًا باهظ الثمن للمأكولات البحرية، مع افتراض أن "الشؤون المالية للرجل ستكون في حالة جيدة"، وفق ما نقل موقع



وبعد أسبوع أرسل الرجل إلى روكسبيري، التي تعمل ممرضة، رسالة مفاجئة تمامًا.



وأراد أن يعرف هل يمكن أن يحصل منها على 376 دولارًا من أجل دفع فاتورة الكهرباء الخاصة به.



وقال مازحا: "اعتقدت أنها لن تكون مشكلة لأنني دفعت ثمن المأكولات البحرية الخاصة بك".



وأجابت روكسبيري، التي لم تصدق ما كانت تراه، بسرعة: "هههه... حقًا؟ لست متأكدة من أن هذا سينجح. حظ سعيد!"، ثم قامت بحظر جوش عن هاتفها.



وقالت روكسبيري إنها ممتنة لأن "القمامة أخرجت نفسها"، رغم أنها اعترفت بحزنها بسبب هذه التجربة.



وقبل مفاجأة جوش المتسولة، كانت لديها "توقعات عالية" واعتقدت أن الأمور "تسير بشكل جيد".



"لقد كان وسيمًا جدًا، وذكيًا، ولطيفًا، وبدا متماسكًا للغاية. كان لديه نفس روح الدعابة وكنا نتفق بشكل رائع. قالت: "كانت الكيمياء موجودة".



"أشعر وكأننا كنا متعادلين. لم أكن أستخدمه للحصول على أمواله وأتوقع منه أن يدفع مقابل كل شيء"، قالت روكسبيري: "لقد استمتعت برفقته وكنت سأدفع ثمن الأشياء أيضًا".



وقالت إنها لا تعتبر نفسها شخصًا "بارد القلب" وليس لديها مشكلة مع الأشخاص الذين يطلبون منها المساعدة، فهي لا تريد أن تشعر أن ذلك متوقع منها.



وأوضحت: "أتمنى لو كان قد أخذ الأمر بطريقة مختلفة تمامًا بدلاً من أن يكون شيئًا يتوقع مني أن أفعله".







روت الشابة كندرا روكسبيري، 29 عاماً، كيف تعرفت الى رجل "ساحر" يُدعى جوش لأشهر عدة وتحادثت معه عبر تطبيق المواعدة تيندر قبل أن يقترح عليها الخروج لتناول عشاء لطيف.وبعد أن تأكدت من أن "الميزانية لا تهم"، اختارت الأم لطفلين من بيتسبرغ مطعمًا باهظ الثمن للمأكولات البحرية، مع افتراض أن "الشؤون المالية للرجل ستكون في حالة جيدة"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبعد أسبوع أرسل الرجل إلى روكسبيري، التي تعمل ممرضة، رسالة مفاجئة تمامًا.وأراد أن يعرف هل يمكن أن يحصل منها على 376 دولارًا من أجل دفع فاتورة الكهرباء الخاصة به.وقال مازحا: "اعتقدت أنها لن تكون مشكلة لأنني دفعت ثمن المأكولات البحرية الخاصة بك".وأجابت روكسبيري، التي لم تصدق ما كانت تراه، بسرعة: "هههه... حقًا؟ لست متأكدة من أن هذا سينجح. حظ سعيد!"، ثم قامت بحظر جوش عن هاتفها.وقالت روكسبيري إنها ممتنة لأن "القمامة أخرجت نفسها"، رغم أنها اعترفت بحزنها بسبب هذه التجربة.وقبل مفاجأة جوش المتسولة، كانت لديها "توقعات عالية" واعتقدت أن الأمور "تسير بشكل جيد"."لقد كان وسيمًا جدًا، وذكيًا، ولطيفًا، وبدا متماسكًا للغاية. كان لديه نفس روح الدعابة وكنا نتفق بشكل رائع. قالت: "كانت الكيمياء موجودة"."أشعر وكأننا كنا متعادلين. لم أكن أستخدمه للحصول على أمواله وأتوقع منه أن يدفع مقابل كل شيء"، قالت روكسبيري: "لقد استمتعت برفقته وكنت سأدفع ثمن الأشياء أيضًا".وقالت إنها لا تعتبر نفسها شخصًا "بارد القلب" وليس لديها مشكلة مع الأشخاص الذين يطلبون منها المساعدة، فهي لا تريد أن تشعر أن ذلك متوقع منها.وأوضحت: "أتمنى لو كان قد أخذ الأمر بطريقة مختلفة تمامًا بدلاً من أن يكون شيئًا يتوقع مني أن أفعله".