رصاص طائش كاد أن يقتلها... ولكن هكذا أنقدها كوب الستانليس!

رصاص طائش كاد أن يقتلها... ولكن هكذا أنقدها كوب الستانليس!



أخبرت امرأة على تيك توك كيف خلّصها كوب الستانليس الخاص بها من الموت أثناء تبادل لإطلاق النار خارج منزلها.



وشاركت راشيل البالغة من العمر 22 عاماً من أميركا فيديو يظهر ثقب رصاصة في كوب الستانليس.



وقالت: "كنت أنا وخطيبي ديفيد نتحدث عن شيء ما، ثم سمعنا حوالي 7 أو 8 طلقات نارية، ثم دخلت رصاصة إلى منزلي، وكان كوب الستانليس أمامي مباشرة عندما ارتدت الرصاصة منه".



واعتبرت راشيل أنه كان حادثًا غريبًا، واختارت عدم الكشف عن اسمها الأخير لأسباب تتعلق بالسلامة.