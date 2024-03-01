ابتزتها زميلتها بفضح صورها الخاصة... هكذا انتحرت الطالبة المصرية وهذه التفاصيل!

ابتزتها زميلتها بفضح صورها الخاصة... هكذا انتحرت الطالبة المصرية وهذه التفاصيل!



توفيت الطالبة المصرية "نيرة" بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطتها لها خلسة.



وكانت الشابة البالغة من العمر 19 عاماً تدرس الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء.



وفي يوم وفاتها، كانت قد تلقت والدتها اتصالا منها لتبلغها أنها تعاني من القيء، ولكن فيما بعد اتصلت مسؤولة في الجامعة بها لتخبرها أن نيرة نُقلت إلى المستشفى، وطلبت من أهلها الحضور.



وحسبما ذكر والد الشابة، فقد تلقى خبر وفاة ابنته بعد الوصول إلى المستشفى، بعد دخولها في غيبوبة. وأوضح أنه لم يكن على علم بأي خلافات بينها وبين زميلتها، واعتقد أن الوفاة كانت طبيعية.



ولكن فيما بعد، علم الأب من بعض زملاء نيرة أنها دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفضحها بعد أن التقطت لها صورا في الحمام، وطلبت منها الاعتذار على مجموعة عبر تطبيق "واتساب" خاص بالجامعة، حتى لا تفضحها، فخافت الابنة ووافقت واعتذرت عبر المجموعة.



وأشار الأب إلى أن ابنته كانت صائمة في يوم وفاتها، وأنها أصيبت بالتسمم بعد الإفطار. وطالب بفتح تحقيق في الواقعة لكشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، ومحاسبة المتسببين.



ويُذكر أن الطالبة كات قد تناولت "حبة غلة" وهي مبيد حشري ينتشر استخدامه في المناطق الريفية بمصر لحفظ الحبوب وحماية المحاصيل من التسوس والقوارض، ما تسبب في وفاتها، أي أن الحادثة كانت حادثة انتحار.