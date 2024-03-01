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العثور على رجل في منزله بحالة مذرية... هل قام كلبه بعضّه في منطقة حساسة؟

العثور على رجل في منزله بحالة مذرية... هل قام كلبه بعضّه في منطقة حساسة؟







وكانت الشرطة قد وصلت إلى المنزل بعد البلاغ الذي قدمه الجيران بسبب نباح الكلب المستمر. فكسر رجال الشرطة باب المنزل ووجدوا رجلاً يبلغ من العمر 66 عامًا يصرخ من الألم، وكلبه الموصوف بأنه "بحجم جاك راسل" بجانبه.



وبحسب موقع



وقال المحقق: "إحدى الفرضيات يمكن أن تكون أن الكلب قام بعض العضو الذكري وأكله. ولكن من الممكن أيضًا أن يكون حادثًا جنسيًا، أو جريمة." اكتشفت الشرطة رجلاً في منزله بألمانيا بعد أن قام كلبه بعض عضوه الذكري وأكله.وكانت الشرطة قد وصلت إلى المنزل بعد البلاغ الذي قدمه الجيران بسبب نباح الكلب المستمر. فكسر رجال الشرطة باب المنزل ووجدوا رجلاً يبلغ من العمر 66 عامًا يصرخ من الألم، وكلبه الموصوف بأنه "بحجم جاك راسل" بجانبه.وبحسب موقع "ميرور" ، لم يتم العثور على عضو الرجل في مكان الحادث، ولم يتمكن الضحية من تقديم المعلومات بنفسه بسبب حالته الصحية، إذ تم وضعه في غيبوبة صناعية عند وصوله إلى المستشفى.وقال المحقق: "إحدى الفرضيات يمكن أن تكون أن الكلب قام بعض العضو الذكري وأكله. ولكن من الممكن أيضًا أن يكون حادثًا جنسيًا، أو جريمة."