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شابة تقرر إبلاغ صديقتها المفضلة قرارا مهما اتخذته حول حفل زفافها... هل تنتهي صداقتهما؟
منوعات
2024-03-01 | 09:22
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شابة تقرر إبلاغ صديقتها المفضلة قرارا مهما اتخذته حول حفل زفافها... هل تنتهي صداقتهما؟
شابة تقرر إبلاغ صديقتها المفضلة قرارا مهما اتخذته حول حفل زفافها... هل تنتهي صداقتهما؟
شعرت عروس شابة بالخوف من فقدان صديقتها المفضلة بعد أن قررت عدم دعوة صديقها "السام" لحضور حفل زفافها، وفق ما قالته لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي حديثها، أوضحت الشابة أن حفل زفافها سيكون في كوريا الجنوبية، حيث تنحدر عائلة شريكها، كما أنه سيقام حفل زفاف ثانٍ في الولايات المتحدة والذي سيكون أكبر.
وأوضحت العروس أن صديقتها غالباً ما تُترك في حالة مرعبة من قبل الرجل الذي يسيء إليها لفظياً، يخدعها ويجبرها على ممارسة الجنس دون وسائل منع الحمل، ولكنها تسامحه وتعود وكأن شيئًا لم يكن.
وأضافت أن عائلة شريكها تفضل حضور أفراد العائلة المقربين فقط لحضور حفل الزفاف في كوريا، ولكن العروس مضطرة إلى إجراء محادثة أخرى غير مريحة مع صديقتها لإخبارها أنها لن تدعو صديقها إلى الزفاف في الولايات المتحدة، خصوصا أنها لا تريد التسبب في مشكلة عندما سيبدو أن الأخير هو الوحيد الذي تم استبعاده.
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