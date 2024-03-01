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هليكوبتر تسقط بعد وقت قصير من إقلاعها... علق الركاب بداخلها وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-03-01 | 09:32
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هليكوبتر تسقط بعد وقت قصير من إقلاعها... علق الركاب بداخلها وهذا ما حصل! (فيديو)
هليكوبتر تسقط بعد وقت قصير من إقلاعها... علق الركاب بداخلها وهذا ما حصل! (فيديو)
تحولت رحلة قصيرة لتجربة عشاء فاخر إلى كابوس لأربعة سائحين واثنين من أفراد الطاقم على متن هليكوبتر في كولومبيا، حيث خرجت عن نطاق السيطرة بعد وقت قصير من إقلاعها من سطح المبنى.
وكانت المروحية، وهي مروحية من طراز Bell 206، تقل ستة أشخاص على متنها وقت تحطمها في ميديلين، كولومبيا، يوم الاثنين.
وبحسب موقع
"فوكس نيوز"
، حلقت المروحية السياحية في الجو لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن تسقط وتنحصر بين أحد المباني.
وأكدت المعلومات أن الجميع نجوا من الحادث.
Watch the latest video at
foxnews.com
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