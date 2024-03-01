بعد معاناة مع الألم المستمر في ركبتيه... رياضي ستيني يحافظ على لياقته البدنية وهذا هو السر! (فيديو)

بعد معاناة مع الألم المستمر في ركبتيه... رياضي ستيني يحافظ على لياقته البدنية وهذا هو السر! (فيديو)



نجح لاعب كمال الأجسام، في إحداث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الترويج بحماس لنظامه الغذائي الذي يعتمد على الأطعمة الكاملة، كما انتقد تناول السكريات.



وفي التفاصيل، حثّ "إيدي آبيو" المتابعين، وهو في الستينيات من عمره، على اعتماد نظامه الغذائي حيث يأكل كمية كبيرة من البيض واللحمة الحمراء يوميا.



وفي هذا السياق، ينشر ابيو بانتظام مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشرح فيها لمتابعيه الأساليب الكامنة وراء أسلوب حياته.



وقال ابيو إنه قبل أن يبدأ أسلوب حياته الجديد منذ أربع سنوات، كانت ركبتيه تعانيان من الألم المبرح باستمرار ولم يكن لديه طاقة، كما كان يحتاج بانتظام إلى النوم بعد الظهر.



وقرر ابيو حينها تغيير نظام حياته، وبدأ بتناول نسبة عالية من الدهون، البروتين والقليل جدًا من الكربوهيدرات بشكل أساسي.



وفي أحد مقاطع الفيديو، صوّر نفسه وهو يأكل 12 بيضة مسلوقة بأسرع ما يمكن، بينما طلب خلال مقطع فيديو آخر من متابعيه عدم شراء السكريات لأمهاتهم في عيد الأم.