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ما أصابها كان صادمًا... لن تصدقوا كيف أصبحت يدها والسبب نبتة خطيرة؟! (صور)

ما أصابها كان صادمًا... لن تصدقوا كيف أصبحت يدها والسبب نبتة خطيرة؟! (صور)





وفي التفاصيل، أُصيبت "كيلي شيري"، البالغة 41 عاما، بأورام رهيبة في يدها ومعصمها بعد وقت قصير من نزهتها مع كلبها.



وفي اليوم التالي، ظهرت على بشرتها بثور مؤلمة، ما أجبر المعالج على إلغاء بقية المواعيد للاهتمام بحالتها الخطيرة، واتضح لاحقا أنه حدث ذلك بسبب عشبة عملاقة، لا تبدو خطيرة للوهلة الأولى، ولكنها أطلقت إفرازات خطيرة نحوها وذلك من دون أن تلمسها حتى.



وصف الطبيب لشيري كمية لا بأس بها من مضادات الهيستامين، إلى جانب كريم الستيرويد والمضادات الحيوية.



ويُذكر أن هذه النبتة تحتوي على مادة تمنع الجلد من حماية نفسه من أشعة الشمس، ما يسبب حروقًا مروعة عند التعرض للضوء الطبيعي. اضطُرت شابة إلى التخلي عن عملها بعد أن أصبحت يدها مغطاة ببثور مروعة بسبب إحدى أخطر النباتات في بريطانيا، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أُصيبت "كيلي شيري"، البالغة 41 عاما، بأورام رهيبة في يدها ومعصمها بعد وقت قصير من نزهتها مع كلبها.وفي اليوم التالي، ظهرت على بشرتها بثور مؤلمة، ما أجبر المعالج على إلغاء بقية المواعيد للاهتمام بحالتها الخطيرة، واتضح لاحقا أنه حدث ذلك بسبب عشبة عملاقة، لا تبدو خطيرة للوهلة الأولى، ولكنها أطلقت إفرازات خطيرة نحوها وذلك من دون أن تلمسها حتى.وصف الطبيب لشيري كمية لا بأس بها من مضادات الهيستامين، إلى جانب كريم الستيرويد والمضادات الحيوية.ويُذكر أن هذه النبتة تحتوي على مادة تمنع الجلد من حماية نفسه من أشعة الشمس، ما يسبب حروقًا مروعة عند التعرض للضوء الطبيعي.