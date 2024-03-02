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حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)
منوعات
2024-03-02 | 03:47
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حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)
حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)
خسرت امرأة في أيرلندا أكثر من 800 ألف دولار في دعوى قضائية ناجمة عن حادث سيارة بعد أن أظهرت الصور أنها ترمي شجرة عيد الميلاد خلال مسابقة ما بعد العطلة - وتفوز بالحدث.
وأفادت صحيفة "إندبندنت" الأيرلندية أن كاميلا غرابسكا، 36 عامًا، رفعت دعوى قضائية ضد وكالة التأمين في البلاد، RSA للتأمين، بعد حادث سيارة عام 2017 زعمت أنه تسبب لها في آلام منهكة في الرقبة والظهر، مما منعها من الاستمرار في وظيفتها لمدة خمس سنوات.
وغرابسكا أم لطفلين من بلدة إينيس في مقاطعة كلير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية.
وكان حادث السيارة نتيجة اصطدام شخص بسيارة غرابسكا من الخلف، وزُعم أن الحادث تركها غير قادرة على حمل أطفالها الصغار أو إكمال الأعمال المنزلية.
وتركت وظيفتها بعد فترة وجيزة، وتلقت مدفوعات العجز، وقالت إن دخلها المفقود السابق والمستقبلي بلغ أكثر من 500 ألف دولار، وفقًا لصحيفة التلغراف.
ومع ذلك، سرعان ما ظهرت تقارير صحفية عن تنافس غرابسكا في حدث رمي شجرة عيد الميلاد في 8 كانون الثاني 2018، بعد مرور عام تقريبًا على الحادث الذي يُفترض أنه تسبب لها بألم "معيق". واستعرضت المحكمة العليا الأيرلندية صورة لغرابسكا وهي تطلق شجرة، والتي وصفها القاضي كارمل ستيوارت بأنها "صورة بيانية للغاية"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وتتضمن المنافسة قيام الأشخاص برمي أشجار التنوب التي يبلغ طولها 5 أقدام تقريبًا بقدر ما يستطيعون.
وقال القاضي: "إنها شجرة عيد ميلاد طبيعية كبيرة جدًا وهي ترميها بحركة رشيقة للغاية. أخشى أنني لا أستطيع إلا أن أستنتج أن هذه الادعاءات مبالغ فيها تمامًا. وعلى هذا الأساس، أقترح رفض الدعوى".
ونفت غرابسكا أن تكون قد زيفت إصاباتها أثناء وجودها في المحكمة، قائلة إنها "كانت تحاول أن تعيش حياة طبيعية"، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلغراف.
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