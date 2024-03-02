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شائعات كثيرة تنتشر حول صحة كيت ميدلتون... وهذا ما أعلنه قصر كنسينغتون
منوعات
2024-03-02 | 06:10
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شائعات كثيرة تنتشر حول صحة كيت ميدلتون... وهذا ما أعلنه قصر كنسينغتون
شائعات كثيرة تنتشر حول صحة كيت ميدلتون... وهذا ما أعلنه قصر كنسينغتون
انتقد مساعدو القصر الملكي البريطاني "جنون وسائل التواصل الاجتماعي" مع استمرار انتشار نظريات المؤامرة حول صحة أميرة ويلز عبر الإنترنت.
ويرفض المعنيون حتى الآن تقديم أي تحديثات أخرى حول صحة كيت ميدلتون، مستشهدين بالخصوصية الطبية.
ولم تتم رؤية الأميرة منذ يوم عيد الميلاد، ومن غير المتوقع أن تعود إلى مهامها العامة حتى شهر نيسان المقبل حيث تتعافى من جراحة في البطن منذ أكثر من ستة أسابيع، وفق ما نقل موقع
ذا صن.
وامتلأت شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بالشائعات المتعلقة بها - والتي تزايدت عندما انسحب زوجها الأمير ويليام من حفل تأبين يوم الثلاثاء بسبب "مسألة شخصية" غامضة.
ويصر قصر كنسينغتون في لندن على أن كيت "في حالة جيدة" ولن يقدم سوى تحديثات مهمة قبل عودتها بعد عيد الفصح.
وحصل ويليام بالأمس على الزهور – وألعاب التنين لأطفاله – أثناء احتفاله بيوم القديس ديفيد في ريكسهام.
وقال: "سأنقلها إلى كاثرين أيضًا. شكراً جزيلاً."
وكانت هناك دعوات لأن يكون القصر أكثر انفتاحًا بشأن الجراحة التي أجريت لكيت.
بدوره، أكد قصر كنسينغتون في لندن: "كنا واضحين حقًا منذ البداية، لأننا لن نقدم تعليقًا مستمرًا على صحة أميرة ويلز ونقدم فقط تحديثات مهمة... من الواضح أننا رأينا جنون وسائل التواصل الاجتماعي وهذا لن يغير استراتيجيتنا."
وأضاف: "لقد كان هناك الكثير من الأقاويل على وسائل التواصل الاجتماعي لكن الأميرة لها الحق في الخصوصية وتطلب من الجمهور احترام ذلك... نذكركم بالبيان الصادر في كانون الثاني حيث كانت رغبة أميرة ويلز في أن تظل معلوماتها الطبية خاصة."
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