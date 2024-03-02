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ورم بحجم البطيخة نما برأسه لمدة 15 سنة... "رجل برأسين" خضع لجراحة دقيقة: عاني من ضرر بالجمجمة وهذا مصيره! (صور)

منوعات
2024-03-02 | 06:42
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ورم بحجم البطيخة نما برأسه لمدة 15 سنة... &quot;رجل برأسين&quot; خضع لجراحة دقيقة: عاني من ضرر بالجمجمة وهذا مصيره! (صور)
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ورم بحجم البطيخة نما برأسه لمدة 15 سنة... "رجل برأسين" خضع لجراحة دقيقة: عاني من ضرر بالجمجمة وهذا مصيره! (صور)

ورم بحجم البطيخة نما برأسه لمدة 15 سنة... "رجل برأسين" خضع لجراحة دقيقة: عاني من ضرر بالجمجمة وهذا مصيره! (صور)

بعد نموه لمدة 15 عامًا، تمت إزالة ورم ضخم من رأس رجل، وكان الورم كبيرًا جدًا لدرجة أنه بدا كما لو كان الرجل لديه رأسان.

وذهب الرجل الهندي البالغ من العمر 39 عامًا، الذي لم يذكر اسمه، أخيرًا إلى المستشفى بعد أن قرر أنه لا يستطيع العيش مع آلام الرقبة وصعوبة النوم لفترة أطول، وفق ما نقل موقع ذا صن.

كما كان النمو يسبب له القلق والاكتئاب والخدر في يديه، ويؤثر على قدرته على المشي.

ووجد المسعفون المذهولون أن الكتلة تبلغ حوالي 20 سم، وأخبرهم الرجل أنها ظهرت لأول مرة على شكل كتلة صغيرة عندما كان شابًا يبلغ من العمر 24 عامًا.

ومع مرور السنين، نما الورم وازداد حجمه، حتى انتهى به الأمر إلى نفس حجم رأسه تقريبًا.

وقام الأطباء في جودبور، الهند، بتشخيص إصابته بورم اللحمة الوسيطة.

والأورام الوسيطة هي نموات تحدث في الأنسجة الوسيطة — والتي تشمل الخلايا الليفية، والخلايا العصبية، وخلايا الأوعية الدموية، وخلايا العضلات — حول الجسم.

ومعظم هذه الأورام تكون حميدة ولكن بعضها يمكن أن يكون سرطانيًا أو يسبب مشاكل خطيرة، بما في ذلك الألم ومشاكل في التنفس.

والعلماء ليسوا متأكدين من أسبابها بالضبط، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى حدوث طفرات في الحمض النووي يمكن أن تجعلها أكثر احتمالا.

وتُستخدم الجراحة بشكل عام لعلاج الأورام الحميدة، على الرغم من أن الأطباء قد يرفضونها إذا كان الورم لا يسبب أي مشاكل أو إزعاج.

وكان ورم الرجل كبيرًا جدًا لدرجة أنه بدأ في إتلاف الجزء الخارجي من جمجمته ووصل إلى العظم الداخلي.

كما أدى ضغط الكتلة إلى تدمير ما يصل إلى 4 سم من العظم عند قاعدة مهارته.

لقد شكل تحديًا للجراحين بسبب الأوعية الدموية القريبة والدماغ، فخطوة واحدة خاطئة بالمشرط كان من الممكن أن تكون قاتلة.

لكن الفريق الجراحي بقيادة الدكتور دينيش دوت شارما، من بلوسيتي جودبور، نجح في إزالة الورم في عملية معقدة.

وتظهر الصور كيف بدا المريض بعد خياطة الجزء الخلفي من رأسه وقال الجراحون إنه تعافى تماما.

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