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طلبت يد حبيبها مباشرة على الهواء... ورده صدم الجميع!

منوعات
2024-03-02 | 06:58
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طلبت يد حبيبها مباشرة على الهواء... ورده صدم الجميع!
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طلبت يد حبيبها مباشرة على الهواء... ورده صدم الجميع!

طلبت يد حبيبها مباشرة على الهواء... ورده صدم الجميع!

واجهت امرأة إذلالاً علنيًا وحشيًا بعد أن تم رفض عرض الزواج الذي قدمته لحبيبها على الهواء مباشرة في برنامج إذاعي أسترالي يوم الخميس.

وفي التفاصيل، خلال برنامج الإفطار الأكثر شعبية في ملبورن، 101.9 The Fox's Fifi، Fev & Nick، تقدمت المستمعة كارلي بشجاعة لخطبة شريكها لمدة خمس سنوات براد، على الهواء مباشرة، للاحتفال بيوم Leap Day.

ويوم البكالوريوس، المعروف أحيانًا باسم امتياز السيدات، هو تقليد أيرلندي "يُسمح" بموجبه للنساء أن يتقدمن بطلب الزواج للرجال في 29 شباط.

ومع ذلك، للأسف بالنسبة لكارلي، سرعان ما سارت الأمور بشكل خاطئ، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وكانت الشابة متفائلة قبل المكالمة، وبدا أنها تعتقد أنها ستخطب قريبًا.

ومع ذلك، عندما تلعثم حبيبها، أصبح من الواضح أن هذه ستكون مكالمة هاتفية لا تنسى.

وقالت لشريكها المذهول عبر الهاتف: "لقد كانت أروع خمس سنوات في حياتي معك... كل صباح، أستيقظ كالفتاة الأكثر حظاً على قيد الحياة. أنت تجعلني أشعر وكأنني لم أشعر بأي شيء آخر من قبل... أنت شمالي، وجنوبي، وشرقي، وغربي، وأسبوع عملي، وراحتي يوم الأحد. لقد أحببت التقدم في العمر معك والتعلم عنك. أنا أحب شخصيتك، والشخص الذي أنا عليه هو بسببك تمامًا. لا أستطيع الانتظار للقيام بذلك… هل تتزوجني؟".

من المؤسف بالنسبة لكارلي، بعد توقف قصير، توسل إليها براد لكي تقول ان الأمر مزحة، ثم رفض عرضها.

"أنت تمزحين... هل هذا مباشر على الهواء؟" سأل، "أنت تمزحين. من الواضح... مثل... أم... لا أعلم، مثل... أنا لا أحاول أن أضعك في موقف محرج... إنها صفقة كبيرة وأنا رجل تقليدي جدًا كما تعلمين."

وأضاف: "لا أريد أن أبدو وكأنني غير ممتن أو أي شيء… أنت تعلمين أنني أحبك يا عزيزتي. لا أعلم، أشعر بصدمة كبيرة الآن،" قبل أن تنتهي المكالمة بسرعة.

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