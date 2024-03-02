الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طلبت يد حبيبها مباشرة على الهواء... ورده صدم الجميع!
منوعات
2024-03-02 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طلبت يد حبيبها مباشرة على الهواء... ورده صدم الجميع!
طلبت يد حبيبها مباشرة على الهواء... ورده صدم الجميع!
واجهت امرأة إذلالاً علنيًا وحشيًا بعد أن تم رفض عرض الزواج الذي قدمته لحبيبها على الهواء مباشرة في برنامج إذاعي أسترالي يوم الخميس.
وفي التفاصيل، خلال برنامج الإفطار الأكثر شعبية في ملبورن، 101.9 The Fox's Fifi، Fev & Nick، تقدمت المستمعة كارلي بشجاعة لخطبة شريكها لمدة خمس سنوات براد، على الهواء مباشرة، للاحتفال بيوم Leap Day.
ويوم البكالوريوس، المعروف أحيانًا باسم امتياز السيدات، هو تقليد أيرلندي "يُسمح" بموجبه للنساء أن يتقدمن بطلب الزواج للرجال في 29 شباط.
ومع ذلك، للأسف بالنسبة لكارلي، سرعان ما سارت الأمور بشكل خاطئ، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وكانت الشابة متفائلة قبل المكالمة، وبدا أنها تعتقد أنها ستخطب قريبًا.
ومع ذلك، عندما تلعثم حبيبها، أصبح من الواضح أن هذه ستكون مكالمة هاتفية لا تنسى.
وقالت لشريكها المذهول عبر الهاتف: "لقد كانت أروع خمس سنوات في حياتي معك... كل صباح، أستيقظ كالفتاة الأكثر حظاً على قيد الحياة. أنت تجعلني أشعر وكأنني لم أشعر بأي شيء آخر من قبل... أنت شمالي، وجنوبي، وشرقي، وغربي، وأسبوع عملي، وراحتي يوم الأحد. لقد أحببت التقدم في العمر معك والتعلم عنك. أنا أحب شخصيتك، والشخص الذي أنا عليه هو بسببك تمامًا. لا أستطيع الانتظار للقيام بذلك… هل تتزوجني؟".
من المؤسف بالنسبة لكارلي، بعد توقف قصير، توسل إليها براد لكي تقول ان الأمر مزحة، ثم رفض عرضها.
"أنت تمزحين... هل هذا مباشر على الهواء؟" سأل، "أنت تمزحين. من الواضح... مثل... أم... لا أعلم، مثل... أنا لا أحاول أن أضعك في موقف محرج... إنها صفقة كبيرة وأنا رجل تقليدي جدًا كما تعلمين."
وأضاف: "لا أريد أن أبدو وكأنني غير ممتن أو أي شيء… أنت تعلمين أنني أحبك يا عزيزتي. لا أعلم، أشعر بصدمة كبيرة الآن،" قبل أن تنتهي المكالمة بسرعة.
آخر الأخبار
منوعات
حبيبها
مباشرة
الهواء...
الجميع!
التالي
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
ورم بحجم البطيخة نما برأسه لمدة 15 سنة... "رجل برأسين" خضع لجراحة دقيقة: عاني من ضرر بالجمجمة وهذا مصيره! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-02-22
محمد عساف ينهار بالبكاء مباشرةً على الهواء: أنا خجلان! (فيديو)
فنّ
2024-02-22
محمد عساف ينهار بالبكاء مباشرةً على الهواء: أنا خجلان! (فيديو)
0
فنّ
2024-01-23
طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)
فنّ
2024-01-23
طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)
0
فنّ
2024-01-14
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
فنّ
2024-01-14
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
0
منوعات
2024-01-05
زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-01-05
زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
0
منوعات
06:42
ورم بحجم البطيخة نما برأسه لمدة 15 سنة... "رجل برأسين" خضع لجراحة دقيقة: عاني من ضرر بالجمجمة وهذا مصيره! (صور)
منوعات
06:42
ورم بحجم البطيخة نما برأسه لمدة 15 سنة... "رجل برأسين" خضع لجراحة دقيقة: عاني من ضرر بالجمجمة وهذا مصيره! (صور)
0
منوعات
06:10
شائعات كثيرة تنتشر حول صحة كيت ميدلتون... وهذا ما أعلنه قصر كنسينغتون
منوعات
06:10
شائعات كثيرة تنتشر حول صحة كيت ميدلتون... وهذا ما أعلنه قصر كنسينغتون
0
منوعات
03:47
حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)
منوعات
03:47
حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:22
الجزيرة: 9 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين قرب مستشفى تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
07:22
الجزيرة: 9 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين قرب مستشفى تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة
0
أخبار لبنان
2023-09-30
باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها
أخبار لبنان
2023-09-30
باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها
0
آخر الأخبار
2024-01-11
التحكم المروري: تم رفع الحادث المروري على جسر أنطلياس والسير إلى تحسن تدريجي
آخر الأخبار
2024-01-11
التحكم المروري: تم رفع الحادث المروري على جسر أنطلياس والسير إلى تحسن تدريجي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
0
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
0
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
0
أخبار دولية
04:39
رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
أخبار دولية
04:39
رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
0
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
0
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
0
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
2
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
3
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
منوعات
09:24
ربة منزل تكشف عن عملها المريح... لن تصدقوا المبلغ الضخم الذي تتقاضاه أسبوعيا!
4
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
امن وقضاء
11:29
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
5
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
7
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
8
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More