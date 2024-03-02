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مشهد مذهل يُرصد للمرة الأولى... حوت أوركا يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء بشكل فردي وفي غضون دقيقتين فقط! (فيديو)

منوعات
2024-03-02 | 10:07
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مشهد مذهل يُرصد للمرة الأولى... حوت أوركا يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء بشكل فردي وفي غضون دقيقتين فقط! (فيديو)
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مشهد مذهل يُرصد للمرة الأولى... حوت أوركا يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء بشكل فردي وفي غضون دقيقتين فقط! (فيديو)

مشهد مذهل يُرصد للمرة الأولى... حوت أوركا يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء كبيرة بشكل فردي وفي غضون دقيقتين فقط! (فيديو)

شوهد حوت قاتل (أوركا)، لأول مرة، يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء كبيرة بشكل فردي - وفي غضون دقيقتين فقط.

ومن المعروف عمومًا أن الحيتان القاتلة تعمل معًا لاصطياد الفرائس الكبيرة مثل أسود البحر والفقمات والحيتان وأسماك القرش الأخرى أيضًا.

ومن خلال الصيد كفريق، يمكن لهذه الحيتان محاصرة الفريسة واستخدام ذكائها وقوتها المشتركة للهجوم.

ويمكنها أيضًا اصطياد الحيوانات الكبيرة، مثل الفقمات، بشكل فردي.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها حيتان أوركا تفترس أحد أكبر الحيوانات المفترسة في العالم - القرش الأبيض الكبير - قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب أفريقيا.

وقادت الدكتورة أليسون تاونر، من جامعة رودس، فريق بحث دولي في هذا الاكتشاف من خلال تحليل اللقطات التي التقطها السياح على متن قارب قريب.

وقالت: "ما شهدناه كان حوت أوركا، الملقب بـ Starboard - بسبب زعنفته الظهرية - يؤدي بمفرده لإعاقة سمكة قرش بيضاء وأكلها خلال إطار زمني مذهل مدته دقيقتين".

وتابعت: "لوحظ أن الأوركا كان يفترس سمكة قرش بيضاء صغيرة يبلغ طولها 2.5 متر (8.2 قدم)، ثم حمل لاحقًا كبد سمكة القرش في فمه أمام قارب."

"لقد فاجأنا تحليل القطات، لم نكن نعلم أنه كان قادرًا على افتراس هذا النوع من أسماك القرش بمفرده وفي مثل هذا الإطار الزمني السريع... إنه يظهر فقط مدى كفاءته ومهارته - فهو مفترس خارق حقيقي"، بحسب ما قالت.

وخلال التفاعلات المرصودة لهذا الحدث، قُتل ما لا يقل عن اثنين من أسماك القرش البيضاء، كما يتضح من اكتشاف جيفة ثانية يبلغ طولها 3.55 مترًا (11.6 قدمًا) في مكان قريب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


وشهدت إستير جاكوبس، من مجموعة الحفاظ على البيئة البحرية Keep Fin Alive، الحدث مباشرة.

وقالت: "لقد عملت مع أسماك القرش البيضاء لسنوات عديدة، وبالنسبة لي، فهي دائمًا مشهد جميل وقوي يمكن رؤيته".

وأضافت: "إن رؤية إحدى أسماك القرش المذهلة هذه تسقط بسرعة وكفاءة بواسطة الحوت القاتل، ويتم تحويلها إلى فريسة سهلة، كان أمرًا مذهلاً ولكنه يسحق الروح."

وتواجه أسماك القرش البيضاء بالفعل ما يكفي من المعارك لمجرد محاولتها العيش في محيطاتنا المفرطة في الاستغلال، ناهيك عن فقدان مكانها في السلسلة الغذائية.

في عام 2022، كان فريق الدكتور تاونر وراء اكتشاف أن زوجًا من الحيتان القاتلة كانا يعملان معًا لاصطياد وقتل أسماك القرش البيضاء الكبيرة قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وقال الباحثون، الذين نشرت نتائجهم في المجلة الأفريقية للعلوم البحرية، إن فهم ديناميكيات افتراس الحيتان القاتلة أمر مهم لجهود الحفاظ على البيئة البحرية.
 

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يُرصد

للمرة

الأولى...

أوركا

ويأكل

بيضاء

دقيقتين

(فيديو)

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