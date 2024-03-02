مشهد مذهل يُرصد للمرة الأولى... حوت أوركا يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء بشكل فردي وفي غضون دقيقتين فقط! (فيديو)

وشهدت إستير جاكوبس، من مجموعة الحفاظ على البيئة البحرية Keep Fin Alive، الحدث مباشرة.وقالت: "لقد عملت مع أسماك القرش البيضاء لسنوات عديدة، وبالنسبة لي، فهي دائمًا مشهد جميل وقوي يمكن رؤيته".وأضافت: "إن رؤية إحدى أسماك القرش المذهلة هذه تسقط بسرعة وكفاءة بواسطة الحوت القاتل، ويتم تحويلها إلى فريسة سهلة، كان أمرًا مذهلاً ولكنه يسحق الروح."وتواجه أسماك القرش البيضاء بالفعل ما يكفي من المعارك لمجرد محاولتها العيش في محيطاتنا المفرطة في الاستغلال، ناهيك عن فقدان مكانها في السلسلة الغذائية.في عام 2022، كان فريق الدكتور تاونر وراء اكتشاف أن زوجًا من الحيتان القاتلة كانا يعملان معًا لاصطياد وقتل أسماك القرش البيضاء الكبيرة قبالة سواحل جنوب إفريقيا.وقال الباحثون، الذين نشرت نتائجهم في المجلة الأفريقية للعلوم البحرية، إن فهم ديناميكيات افتراس الحيتان القاتلة أمر مهم لجهود الحفاظ على البيئة البحرية.