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"يجب أن تموتي الليلة"... أخرجت رأسها من نافذة السيارة وصرخت للشرطة "ساعدوني": هذا ما حصل بعدها!

منوعات
2024-03-02 | 10:21
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&quot;يجب أن تموتي الليلة&quot;... أخرجت رأسها من نافذة السيارة وصرخت للشرطة &quot;ساعدوني&quot;: هذا ما حصل بعدها!
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"يجب أن تموتي الليلة"... أخرجت رأسها من نافذة السيارة وصرخت للشرطة "ساعدوني": هذا ما حصل بعدها!

"يجب أن تموتي الليلة"... أخرجت رأسها من نافذة السيارة وصرخت للشرطة "ساعدوني": هذا ما حصل بعدها!

ألقي القبض على رجل في لاس فيغاس بعد أن شاهدته الشرطة وهو يقود سيارة مع امرأة في مقعد الراكب وهي تقول "ساعدوني".

وتشير سجلات المحكمة إلى أن ناثانيال فوتش- برات متهم بمحاولة القتل والاختطاف، من بين تهم أخرى عدة.

ويزعم تقرير اعتقال حصلت عليه KSNV وKVVU أن شرطة مدينة لاس فيغاس كانت تقوم بإيقاف حركة المرور ليلة 20 شباط الفائت عندما مر فوتش برات بالسيارة وأخرجت امرأة رأسها من النافذة وتحدثت إلى ضباط الشرطة تطلب المساعدة.

ثم لاحقت الشرطة السيارة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن تقرير الاعتقال، وطاردت المشتبه به على الطريق السريع، حيث اصطدم بمركبة أخرى، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة زعمت أن فوتش برات صرخ "يجب أن تموتي الليلة" وحاول خنق المرأة، قبل أن يتم احتجازه.

وذكرت قناة KSNV أن الشرطة علمت أن الاثنين كانا زوجين في رحلة برية من إلينوي إلى كاليفورنيا.

وتشير سجلات السجن إلى أن فوتش برات محتجز في سجن مقاطعة كلارك، بكفالة قدرها 50 ألف دولار. وهو متهم أيضًا بالإكراه الذي يشكل عنفًا منزليًا مع التهديد أو استخدام القوة البدنية، والضرب المنزلي عن طريق الخنق، وجناية الضرب من قبل سجين، وجنحة الضرب المنزلي، وعصيان السائق لضابط السلام والعديد من الجنح الأخرى.

وليس من الواضح على الفور ما إذا كان فوتش برات قد قدم التماسًا أم لا، ولكن من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 12 آذار ويمثله محامٍ عام.
 

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تموتي

الليلة"...

أخرجت

رأسها

نافذة

السيارة

وصرخت

للشرطة

"ساعدوني":

بعدها!

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