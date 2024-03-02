الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أمي لا أشعر بالأمان تعالي من فضلك"... مراهقات صغيرات قررن النوم في منزل صديقتهنّ وما فعله والدها أرعبهنّ!
منوعات
2024-03-02 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"أمي لا أشعر بالأمان تعالي من فضلك"... مراهقات صغيرات قررن النوم في منزل صديقتهنّ وما فعله والدها أرعبهنّ!
"أمي لا أشعر بالأمان تعالي من فضلك"... مراهقات صغيرات قررن النوم في منزل صديقتهنّ وما فعله والدها أرعبهنّ!
اتُهم رجل من ولاية أوريغون بتخدير ثلاث فتيات يبلغن من العمر 12 عاماً بالبنزوديازيبين أثناء نومهن لدى ابنته في الصيف الفائت، ثم انتظارهن حتى غرقن في النوم.
وسلم مايكل مايدن، 57 عامًا، نفسه إلى الشرطة يوم الخميس الفائت ووجهت إليه تسع تهم جنائية وجنحة، بما في ذلك التسبب في تناول شخص آخر لمادة خاضعة للرقابة، وفقًا لقسم شرطة ليك أوسويغو.
وتقول الشرطة إن مايدن تم نقله إلى سجن مقاطعة كلاكاماس. ومع ذلك، تظهر سجلات السجن التي استعرضتها
PEOPLE
أنه لم يعد محتجزًا اعتبارًا من صباح الجمعة. وذكرت صحيفة أوريغونيان أن الكفالة الخاصة به تم تحديدها بمبلغ 50 ألف دولار.
ووفقًا لإفادة خطية عن سبب محتمل، تم استدعاء المحققين إلى مستشفى راندال للأطفال يوم السبت 26 آب من العام الفائت للتحدث مع ثلاث فتيات كن يتلقين العلاج بعد الاشتباه في أن والد صديقهن قد أعطاهن مخدرات في الليلة السابقة، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.
وتزعم الإفادة الخطية أن مايدن كان متورطًا بشكل غير عادي في خطط نوم الفتيات وكان يقوم بالتحقق منهن باستمرار طوال الليل، حسبما قالت الفتيات للشرطة، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.
وقالت الفتيات إنه في وقت ما بين الساعة 9 و11 مساءً، قام مايدن بتسليم عصائر المانغو مع قطع بيضاء للفتيات وشجعهن على تناولها، حتى أنه أعد مشروبًا ثانيًا عندما اشتكت إحدى الفتيات من مذاقها، كما ادعت الفتيات للشرطة. وذكرت الصحيفة أن المحققين زعموا في وقت لاحق، في إفادة خطية لسبب محتمل، أن مايدن أعطى الفتيات البنزوديازيبين.
وتقول الإفادة الخطية إنه في وقت لاحق عندما ذهبت الفتيات إلى الفراش، رأت إحدى الفتيات التي لم تنهي شرابها سرًا، مايدن ينزل إلى الطابق السفلي ويجري اختبارات لمعرفة ما إذا كانت الفتيات نائمات، بما في ذلك وضع إصبع تحت انف احداهن والتلويح بيده أمام وجهها، وفقًا لمجلة The Lake Oswego Review.
وبحسب ما ورد قالت الفتاة للشرطة "إنها شعرت بأنه يراقبها بحضوره بينما أبقت عينيها مغلقتين، متظاهرة بالنوم"، وفقًا للإفادة الخطية. بمجرد مغادرة مايدن الغرفة، ذكرت صحيفة أوريغونيان أن الإفادة الخطية تقول إن الفتاة أرسلت رسالة نصية إلى والدتها بشكل محموم في الساعة 1:43 صباحًا بالتوقيت المحلي: "أمي، من فضلك تعالي واصطحبيني وقولي إن لدي حالة طوارئ عائلية. لا أشعر بالأمان. قد لا أرد ولكن من فضلك تعالي وخذيني (رمز تعبيري يبكي)، من فضلك. أرجوك ردي. لو سمحت. لو سمحت!!"
وسرعان ما نبهت والدة الفتاة الوالدين الآخرين ووصلت إلى منزل مايدن لاصطحاب ابنتها. وبحسب ما ورد أصر مايدن على عودة الوالدين في الصباح، قائلاً إن الفتيات نائمات، لكن الوالدين تجاهلا طلبه، حسبما ذكرت الصحيفة.
وقالت الشرطة في إفادة خطية إن الضباط وصلوا إلى المستشفى وقالوا إن إحدى الفتيات البالغة من العمر 12 عامًا "سارت ببطء واستخدمت مساعدة والدتها لتحقيق التوازن، وكانت جفونها ثقيلة، وكانت تتحدث ببطء". وقالت الشرطة إن فتاة أخرى لم تكن قادرة على المشي من دون مساعدة عندما اصطحبها والداها في تلك الليلة، وكررا "ما حدث"، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.
وقررت شرطة بحيرة أوسويغو في وقت لاحق أن مايدن "كان مسؤولاً عن المخدرات المكتشفة في مجرى دم الفتيات"، ووفقًا لقسم شرطة بحيرة أوسويغو. ليس من الواضح ما إذا كان مايدن قد عين محامياً للتحدث نيابة عنه.
آخر الأخبار
منوعات
بالأمان
تعالي
فضلك"...
مراهقات
صغيرات
النوم
صديقتهنّ
والدها
أرعبهنّ!
التالي
حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)
"كارثة وطنية" يتسبب بها الجفاف في زامبيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-03-01
بعد حلقة "المجهول"... وائل كفوري في منزل ميشال جحا وهذا ما اتفقا عليه!
فنّ
2024-03-01
بعد حلقة "المجهول"... وائل كفوري في منزل ميشال جحا وهذا ما اتفقا عليه!
0
آخر الأخبار
2024-02-28
أعضاء تكتل "التوافق الوطني" يلتقون مع أعضاء كتلة "الاعتدال الوطني" في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي للبحث في المبادرة الرئاسية
آخر الأخبار
2024-02-28
أعضاء تكتل "التوافق الوطني" يلتقون مع أعضاء كتلة "الاعتدال الوطني" في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي للبحث في المبادرة الرئاسية
0
منوعات
2024-02-24
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
منوعات
2024-02-24
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
0
منوعات
2024-02-23
أسترالية تعثر على "مخلوق غامض" في فناء منزلها: "لديه عيون وردية وسوداء ويُشبه شخصية كرتونية" (صورة)
منوعات
2024-02-23
أسترالية تعثر على "مخلوق غامض" في فناء منزلها: "لديه عيون وردية وسوداء ويُشبه شخصية كرتونية" (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:59
"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!
منوعات
11:59
"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!
0
منوعات
10:58
بعد أسابيع من ولادة طفلهما... وضع الهيرويين لزوجته في الحليب وحاول استئجار قاتل للتخلص منها وهذه تفاصيل الجريمة!
منوعات
10:58
بعد أسابيع من ولادة طفلهما... وضع الهيرويين لزوجته في الحليب وحاول استئجار قاتل للتخلص منها وهذه تفاصيل الجريمة!
0
منوعات
10:21
"يجب أن تموتي الليلة"... أخرجت رأسها من نافذة السيارة وصرخت للشرطة "ساعدوني": هذا ما حصل بعدها!
منوعات
10:21
"يجب أن تموتي الليلة"... أخرجت رأسها من نافذة السيارة وصرخت للشرطة "ساعدوني": هذا ما حصل بعدها!
0
منوعات
10:07
مشهد مذهل يُرصد للمرة الأولى... حوت أوركا يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء بشكل فردي وفي غضون دقيقتين فقط! (فيديو)
منوعات
10:07
مشهد مذهل يُرصد للمرة الأولى... حوت أوركا يقتل ويأكل سمكة قرش بيضاء بشكل فردي وفي غضون دقيقتين فقط! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-09-07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
موضة وجمال
2023-09-07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
0
منوعات
2024-02-08
مباراة خيرية لإحياء الامل في قطر مع مشاهير صناعة المحتوى (صورة)
منوعات
2024-02-08
مباراة خيرية لإحياء الامل في قطر مع مشاهير صناعة المحتوى (صورة)
0
صحة وتغذية
2024-02-11
إلى محبّي الخبز خبر سار... فوائد صحية عدة لهذا النوع من الخبز: إليكم التفاصيل! (فيديو)
صحة وتغذية
2024-02-11
إلى محبّي الخبز خبر سار... فوائد صحية عدة لهذا النوع من الخبز: إليكم التفاصيل! (فيديو)
0
فنّ
2024-02-29
بعد واقعة اختفائه وأخبار اختطافه... حلمي بكر يخرج عن صمته
فنّ
2024-02-29
بعد واقعة اختفائه وأخبار اختطافه... حلمي بكر يخرج عن صمته
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لقاء موسكو: هل يعبِّد الطريق أمام المصالحة الفلسطينية الشاملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لقاء موسكو: هل يعبِّد الطريق أمام المصالحة الفلسطينية الشاملة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
كارثة صحية وبيئية في رفح وأوبئة لا تعد ولا تحصى!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
كارثة صحية وبيئية في رفح وأوبئة لا تعد ولا تحصى!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الذكاء الاصطناعي حاضرٌ في الحرب على غزة…تعرفوا إلى نظام Gospel
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الذكاء الاصطناعي حاضرٌ في الحرب على غزة…تعرفوا إلى نظام Gospel
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حوادث سقوط طائرات درونز تتكرر في لبنان: تشويش اسرائيلي وصلت تأثيراته إلى المتن وكسروان والعاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حوادث سقوط طائرات درونز تتكرر في لبنان: تشويش اسرائيلي وصلت تأثيراته إلى المتن وكسروان والعاصمة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 02-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 02-03-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
0
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
2
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
3
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
4
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
5
صحف اليوم
01:15
فرنجية مستاء من هذا الحراك... (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:15
فرنجية مستاء من هذا الحراك... (نداء الوطن)
6
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
7
صحف اليوم
01:50
لبنان تبلغ توضيحات عما تم تناقله عن قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية في جنوب لبنان (اللواء)
صحف اليوم
01:50
لبنان تبلغ توضيحات عما تم تناقله عن قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية في جنوب لبنان (اللواء)
8
فنّ
06:27
هل قُتل حلمي بكر بالسمّ؟
فنّ
06:27
هل قُتل حلمي بكر بالسمّ؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More