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"أمي لا أشعر بالأمان تعالي من فضلك"... مراهقات صغيرات قررن النوم في منزل صديقتهنّ وما فعله والدها أرعبهنّ!

"أمي لا أشعر بالأمان تعالي من فضلك"... مراهقات صغيرات قررن النوم في منزل صديقتهنّ وما فعله والدها أرعبهنّ!







وسلم مايكل مايدن، 57 عامًا، نفسه إلى الشرطة يوم الخميس الفائت ووجهت إليه تسع تهم جنائية وجنحة، بما في ذلك التسبب في تناول شخص آخر لمادة خاضعة للرقابة، وفقًا لقسم شرطة ليك أوسويغو.



وتقول الشرطة إن مايدن تم نقله إلى سجن مقاطعة كلاكاماس. ومع ذلك، تظهر سجلات السجن التي استعرضتها



ووفقًا لإفادة خطية عن سبب محتمل، تم استدعاء المحققين إلى مستشفى راندال للأطفال يوم السبت 26 آب من العام الفائت للتحدث مع ثلاث فتيات كن يتلقين العلاج بعد الاشتباه في أن والد صديقهن قد أعطاهن مخدرات في الليلة السابقة، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.



وتزعم الإفادة الخطية أن مايدن كان متورطًا بشكل غير عادي في خطط نوم الفتيات وكان يقوم بالتحقق منهن باستمرار طوال الليل، حسبما قالت الفتيات للشرطة، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.



وقالت الفتيات إنه في وقت ما بين الساعة 9 و11 مساءً، قام مايدن بتسليم عصائر المانغو مع قطع بيضاء للفتيات وشجعهن على تناولها، حتى أنه أعد مشروبًا ثانيًا عندما اشتكت إحدى الفتيات من مذاقها، كما ادعت الفتيات للشرطة. وذكرت الصحيفة أن المحققين زعموا في وقت لاحق، في إفادة خطية لسبب محتمل، أن مايدن أعطى الفتيات البنزوديازيبين.



وتقول الإفادة الخطية إنه في وقت لاحق عندما ذهبت الفتيات إلى الفراش، رأت إحدى الفتيات التي لم تنهي شرابها سرًا، مايدن ينزل إلى الطابق السفلي ويجري اختبارات لمعرفة ما إذا كانت الفتيات نائمات، بما في ذلك وضع إصبع تحت انف احداهن والتلويح بيده أمام وجهها، وفقًا لمجلة The Lake Oswego Review.



وبحسب ما ورد قالت الفتاة للشرطة "إنها شعرت بأنه يراقبها بحضوره بينما أبقت عينيها مغلقتين، متظاهرة بالنوم"، وفقًا للإفادة الخطية. بمجرد مغادرة مايدن الغرفة، ذكرت صحيفة أوريغونيان أن الإفادة الخطية تقول إن الفتاة أرسلت رسالة نصية إلى والدتها بشكل محموم في الساعة 1:43 صباحًا بالتوقيت المحلي: "أمي، من فضلك تعالي واصطحبيني وقولي إن لدي حالة طوارئ عائلية. لا أشعر بالأمان. قد لا أرد ولكن من فضلك تعالي وخذيني (رمز تعبيري يبكي)، من فضلك. أرجوك ردي. لو سمحت. لو سمحت!!"



وسرعان ما نبهت والدة الفتاة الوالدين الآخرين ووصلت إلى منزل مايدن لاصطحاب ابنتها. وبحسب ما ورد أصر مايدن على عودة الوالدين في الصباح، قائلاً إن الفتيات نائمات، لكن الوالدين تجاهلا طلبه، حسبما ذكرت الصحيفة.



وقالت الشرطة في إفادة خطية إن الضباط وصلوا إلى المستشفى وقالوا إن إحدى الفتيات البالغة من العمر 12 عامًا "سارت ببطء واستخدمت مساعدة والدتها لتحقيق التوازن، وكانت جفونها ثقيلة، وكانت تتحدث ببطء". وقالت الشرطة إن فتاة أخرى لم تكن قادرة على المشي من دون مساعدة عندما اصطحبها والداها في تلك الليلة، وكررا "ما حدث"، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.



وقررت شرطة بحيرة أوسويغو في وقت لاحق أن مايدن "كان مسؤولاً عن المخدرات المكتشفة في مجرى دم الفتيات"، ووفقًا لقسم شرطة بحيرة أوسويغو. ليس من الواضح ما إذا كان مايدن قد عين محامياً للتحدث نيابة عنه.

اتُهم رجل من ولاية أوريغون بتخدير ثلاث فتيات يبلغن من العمر 12 عاماً بالبنزوديازيبين أثناء نومهن لدى ابنته في الصيف الفائت، ثم انتظارهن حتى غرقن في النوم.وسلم مايكل مايدن، 57 عامًا، نفسه إلى الشرطة يوم الخميس الفائت ووجهت إليه تسع تهم جنائية وجنحة، بما في ذلك التسبب في تناول شخص آخر لمادة خاضعة للرقابة، وفقًا لقسم شرطة ليك أوسويغو.وتقول الشرطة إن مايدن تم نقله إلى سجن مقاطعة كلاكاماس. ومع ذلك، تظهر سجلات السجن التي استعرضتها PEOPLE أنه لم يعد محتجزًا اعتبارًا من صباح الجمعة. وذكرت صحيفة أوريغونيان أن الكفالة الخاصة به تم تحديدها بمبلغ 50 ألف دولار.ووفقًا لإفادة خطية عن سبب محتمل، تم استدعاء المحققين إلى مستشفى راندال للأطفال يوم السبت 26 آب من العام الفائت للتحدث مع ثلاث فتيات كن يتلقين العلاج بعد الاشتباه في أن والد صديقهن قد أعطاهن مخدرات في الليلة السابقة، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.وتزعم الإفادة الخطية أن مايدن كان متورطًا بشكل غير عادي في خطط نوم الفتيات وكان يقوم بالتحقق منهن باستمرار طوال الليل، حسبما قالت الفتيات للشرطة، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.وقالت الفتيات إنه في وقت ما بين الساعة 9 و11 مساءً، قام مايدن بتسليم عصائر المانغو مع قطع بيضاء للفتيات وشجعهن على تناولها، حتى أنه أعد مشروبًا ثانيًا عندما اشتكت إحدى الفتيات من مذاقها، كما ادعت الفتيات للشرطة. وذكرت الصحيفة أن المحققين زعموا في وقت لاحق، في إفادة خطية لسبب محتمل، أن مايدن أعطى الفتيات البنزوديازيبين.وتقول الإفادة الخطية إنه في وقت لاحق عندما ذهبت الفتيات إلى الفراش، رأت إحدى الفتيات التي لم تنهي شرابها سرًا، مايدن ينزل إلى الطابق السفلي ويجري اختبارات لمعرفة ما إذا كانت الفتيات نائمات، بما في ذلك وضع إصبع تحت انف احداهن والتلويح بيده أمام وجهها، وفقًا لمجلة The Lake Oswego Review.وبحسب ما ورد قالت الفتاة للشرطة "إنها شعرت بأنه يراقبها بحضوره بينما أبقت عينيها مغلقتين، متظاهرة بالنوم"، وفقًا للإفادة الخطية. بمجرد مغادرة مايدن الغرفة، ذكرت صحيفة أوريغونيان أن الإفادة الخطية تقول إن الفتاة أرسلت رسالة نصية إلى والدتها بشكل محموم في الساعة 1:43 صباحًا بالتوقيت المحلي: "أمي، من فضلك تعالي واصطحبيني وقولي إن لدي حالة طوارئ عائلية. لا أشعر بالأمان. قد لا أرد ولكن من فضلك تعالي وخذيني (رمز تعبيري يبكي)، من فضلك. أرجوك ردي. لو سمحت. لو سمحت!!"وسرعان ما نبهت والدة الفتاة الوالدين الآخرين ووصلت إلى منزل مايدن لاصطحاب ابنتها. وبحسب ما ورد أصر مايدن على عودة الوالدين في الصباح، قائلاً إن الفتيات نائمات، لكن الوالدين تجاهلا طلبه، حسبما ذكرت الصحيفة.وقالت الشرطة في إفادة خطية إن الضباط وصلوا إلى المستشفى وقالوا إن إحدى الفتيات البالغة من العمر 12 عامًا "سارت ببطء واستخدمت مساعدة والدتها لتحقيق التوازن، وكانت جفونها ثقيلة، وكانت تتحدث ببطء". وقالت الشرطة إن فتاة أخرى لم تكن قادرة على المشي من دون مساعدة عندما اصطحبها والداها في تلك الليلة، وكررا "ما حدث"، وفقًا لصحيفة أوريغونيان.وقررت شرطة بحيرة أوسويغو في وقت لاحق أن مايدن "كان مسؤولاً عن المخدرات المكتشفة في مجرى دم الفتيات"، ووفقًا لقسم شرطة بحيرة أوسويغو. ليس من الواضح ما إذا كان مايدن قد عين محامياً للتحدث نيابة عنه.