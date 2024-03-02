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"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!

"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!





هذا هو الموقف الذي وجدت امرأة نفسها فيه، حيث اعترفت بالنوم مع مديرها في العمل ووقوعها في حبه، وأدت ليلة واحدة قضتها معه خلال عطلة عيد الميلاد إلى حملها. في حين أن المرأة البالغة من العمر 35 عامًا عازبة، فإن رئيسها البالغ من العمر 39 عامًا متزوج، ولا تعلم زوجته حتى الآن عن علاقتهما.



وعندما أخبرت المرأة عشيقها بأنها حامل، قال الرجل إنه يريدها أن تحتفظ بالطفل وادعى أنه سيترك زوجته حتى يتمكنوا من بناء أسرة معًا. وبينما سيكون معظم الأشخاص في وضع المرأة سعداء بالنتيجة، فإنها تشعر الآن بالحزن الشدديد والقلق - لأنها تعتقد أن صاحب العمل يريد أن يكون معها فقط بسبب طفله، وفق ما نقل موقع



وفي منشور على موقع Reddit، شرحت بداية علاقتهما بالقول: "وظيفتي اليومية عندما بدأت لأول مرة لم تجعلني على اتصال يومي منتظم معه. لقد تمت ترقيتي بسرعة مرتين، ومع كل ترقية كنت أتقرب منه أكثر وانتهى الأمر بالعمل معه بشكل وثيق، والتواجد معه في المزيد من الاجتماعات واللجان، والمراسلة معه بشكل أكبر حول قضايا العمل."





وتابعت: "عندما تعرفنا على بعضنا البعض، كان هناك بالتأكيد بعض المغازلة ولكن بدا الأمر بسيطا. لقد كان مجرد رجل ودود وساحر. كانت لدينا أشياء مشتركة واهتمامات وهوايات، لذلك كان لدينا دائمًا أشياء لنتحدث عنها ... لقد بدأ الأمر في وقت عيد الميلاد تقريبًا. مكاتبنا تغلق لمدة أسبوع ولكن معظم الناس يأخذون إجازة إضافية، وفي اليوم الأخير قبل الاستراحة، ربما كان هناك أربعة منا فقط في المكتب، وهو كان يعمل في الطابق الذي فوقي. نزل واقترح أن نطلب طعامًا، قضيت بقية فترة ما بعد الظهر في مكتبه نتحدث ونضحك ثم قبلنا بعضنا وانتهى الأمر بنا بممارسة الجنس".



ثم اكتشفت المرأة أنها حامل قبل ثلاثة أسابيع، وعندها تغيرت الأمور في علاقتهما. أخبرها الرجل أن زوجته لا تريد الأطفال ولكنه يرغب بذلك، لذا كان إنجابها لطفل أمرًا مثاليًا بالنسبة له، لكنه جعلها تشعر كما لو أنه يريد أن يكون معها فقط من أجل الطفل.



وأضافت: "لقد أخبرته منذ حوالي أسبوعين. أنا أحبه. إنه الرجل المثالي بالنسبة لي. لكنني أعتقد أن الأمر فوضوي للغاية. لا أستطيع أن أتخيل أن الجميع سيكتشفون ذلك. الجميع يعتقد أنه رجل عظيم ولا أريد أن أكون جزءًا في تدمير سمعته".



وتابعت: "إنه يريد الاحتفاظ بالطفل. يريد أطفالًا لكن زوجته لا تريد أي أطفال. إنه يشعر بالذنب عندما يفكر في ترك زوجته، لكنه يقول إنه سيتركها من أجل أن نتزوج. أشعر أنه سيغادر حقًا من أجل الطفل لأنه يريد ذلك بشدة، وليس لأنه يحبني إلى هذا الحد".



وحذر المعلقون على المنشور المرأة من توخي الحذر، حيث قالوا إنه إذا لم يكن لدى الرجل مشاكل في خيانة زوجته الحالية، فهناك احتمال أن يفعل الشيء نفسه معها.

إن خيانة شريكك ليست فكرة جيدة أبدًا - ولا تصبح أكثر فوضوية إلا عندما تنتهي بالحمل.هذا هو الموقف الذي وجدت امرأة نفسها فيه، حيث اعترفت بالنوم مع مديرها في العمل ووقوعها في حبه، وأدت ليلة واحدة قضتها معه خلال عطلة عيد الميلاد إلى حملها. في حين أن المرأة البالغة من العمر 35 عامًا عازبة، فإن رئيسها البالغ من العمر 39 عامًا متزوج، ولا تعلم زوجته حتى الآن عن علاقتهما.وعندما أخبرت المرأة عشيقها بأنها حامل، قال الرجل إنه يريدها أن تحتفظ بالطفل وادعى أنه سيترك زوجته حتى يتمكنوا من بناء أسرة معًا. وبينما سيكون معظم الأشخاص في وضع المرأة سعداء بالنتيجة، فإنها تشعر الآن بالحزن الشدديد والقلق - لأنها تعتقد أن صاحب العمل يريد أن يكون معها فقط بسبب طفله، وفق ما نقل موقع ميرور وفي منشور على موقع Reddit، شرحت بداية علاقتهما بالقول: "وظيفتي اليومية عندما بدأت لأول مرة لم تجعلني على اتصال يومي منتظم معه. لقد تمت ترقيتي بسرعة مرتين، ومع كل ترقية كنت أتقرب منه أكثر وانتهى الأمر بالعمل معه بشكل وثيق، والتواجد معه في المزيد من الاجتماعات واللجان، والمراسلة معه بشكل أكبر حول قضايا العمل."وتابعت: "عندما تعرفنا على بعضنا البعض، كان هناك بالتأكيد بعض المغازلة ولكن بدا الأمر بسيطا. لقد كان مجرد رجل ودود وساحر. كانت لدينا أشياء مشتركة واهتمامات وهوايات، لذلك كان لدينا دائمًا أشياء لنتحدث عنها ... لقد بدأ الأمر في وقت عيد الميلاد تقريبًا. مكاتبنا تغلق لمدة أسبوع ولكن معظم الناس يأخذون إجازة إضافية، وفي اليوم الأخير قبل الاستراحة، ربما كان هناك أربعة منا فقط في المكتب، وهو كان يعمل في الطابق الذي فوقي. نزل واقترح أن نطلب طعامًا، قضيت بقية فترة ما بعد الظهر في مكتبه نتحدث ونضحك ثم قبلنا بعضنا وانتهى الأمر بنا بممارسة الجنس".ثم اكتشفت المرأة أنها حامل قبل ثلاثة أسابيع، وعندها تغيرت الأمور في علاقتهما. أخبرها الرجل أن زوجته لا تريد الأطفال ولكنه يرغب بذلك، لذا كان إنجابها لطفل أمرًا مثاليًا بالنسبة له، لكنه جعلها تشعر كما لو أنه يريد أن يكون معها فقط من أجل الطفل.وأضافت: "لقد أخبرته منذ حوالي أسبوعين. أنا أحبه. إنه الرجل المثالي بالنسبة لي. لكنني أعتقد أن الأمر فوضوي للغاية. لا أستطيع أن أتخيل أن الجميع سيكتشفون ذلك. الجميع يعتقد أنه رجل عظيم ولا أريد أن أكون جزءًا في تدمير سمعته".وتابعت: "إنه يريد الاحتفاظ بالطفل. يريد أطفالًا لكن زوجته لا تريد أي أطفال. إنه يشعر بالذنب عندما يفكر في ترك زوجته، لكنه يقول إنه سيتركها من أجل أن نتزوج. أشعر أنه سيغادر حقًا من أجل الطفل لأنه يريد ذلك بشدة، وليس لأنه يحبني إلى هذا الحد".وحذر المعلقون على المنشور المرأة من توخي الحذر، حيث قالوا إنه إذا لم يكن لدى الرجل مشاكل في خيانة زوجته الحالية، فهناك احتمال أن يفعل الشيء نفسه معها.