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ياسمينا زيتون ضمن أفضل 20 مشتركة في مسابقة جمال العالم! (صورة)

منوعات
2024-03-02 | 14:05
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ياسمينا زيتون ضمن أفضل 20 مشتركة في مسابقة جمال العالم! (صورة)
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ياسمينا زيتون ضمن أفضل 20 مشتركة في مسابقة جمال العالم! (صورة)

ياسمينا زيتون ضمن أفضل 20 مشتركة في مسابقة جمال العالم! (صورة)

حققت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون نجاحا استثنائيا في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2023 71st Miss World التي ستُقام في الهند ودخلت ضمن لائحة أفضل عشرين مشتركة، وذلك بعد وصولها إلى أفضل 5 مشتركات Top 5 ضمن مشروع "الجمال الهادف" أوBeauty with a Purpose تحت عنوان تحدي Head-to-Head التابع للمنظمة الجمالية والذي يهدف لإشراك متباريات ملكات جمال العالم في القضايا والمخاطر الّتي تهدد العالم.
 
 
 
 

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