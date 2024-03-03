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رجل يرغب في إنجاب الأطفال لكن زوجته تتجاهل رغبته... وهذا هو السبب!

منوعات
2024-03-03 | 05:58
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رجل يرغب في إنجاب الأطفال لكن زوجته تتجاهل رغبته... وهذا هو السبب!
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رجل يرغب في إنجاب الأطفال لكن زوجته تتجاهل رغبته... وهذا هو السبب!

رجل يرغب في إنجاب الأطفال لكن زوجته تتجاهل رغبته... وهذا هو السبب!

أخبر رجل أنه يعاني من موضوع تكوين أسرة وإنجاب الأطفال لأن زوجته تقول له إنهما لا يستطيعان تحمل تكاليف إنجاب الأطفال.

وقال الزوج البالغ 39 عامًا: " لقد تخيلت نفسي دائمًا أبًا لطفلين على الأقل، لكن زوجتي البالغة من العمر 37 عاماً تقول إن ذلك غير ممكن بسبب التكلفة. نحن متزوجان منذ تسع سنوات، وهي تهدر الأموال على السيارات والعطلات الفاخرة والمجوهرات وأي شيء تريده".

وأوضح أن زوجته تتجاهل مشاعره ورغبته، وتفضّل نفسها في المرتبة الاولى، وفق موقع "ذا صن"

وأضاف: "دفعتني زوجتي إلى الاعتقاد بأننا سنكوّن عائلة بعد عامين أو ثلاثة أعوام من زواجنا، لكنها خدعتني. فبعد الزواج مباشرةً، قررت دراسة التمريض في الجامعة، ثم قالت لي إنها تريد العمل لمدة ثلاث أو أربع سنوات، لذلك تم تأجيل موضوع الإنجاب مرات عدة".

واعترف الرجل أنه لم يعد بإمكانه تجاهل الموضوع، وأنه يشعر بالغيرة من الأصدقاء الذين لديهم أطفال. لذلك، فكر في إنهاء زواجه منها لأنه يرغب بالإنجاب قبل فوات الأوان.


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