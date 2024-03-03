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كوريا الجنوبية تودع الباندا المحبوبة فو باو قبل عودتها للصين
منوعات
2024-03-03 | 06:23
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كوريا الجنوبية تودع الباندا المحبوبة فو باو قبل عودتها للصين
كوريا الجنوبية تودع الباندا المحبوبة فو باو قبل عودتها للصين
أقامت حديقة حيوان في كوريا الجنوبية اليوم الأحد حفل وداع للباندا المحبوبة فو باو، وهي أول باندا عملاقة تولد في البلاد، قبل عودتها المزمعة إلى الصين.
ونالت فو باو، التي يعني اسمها (الكنز الميمون)، إعجابا كبيرا منذ ولادتها في تموز 2020 في متنزه إيفرلاند الترفيهي إلى الجنوب من سول مباشرة. ومن المقرر أن تعود الباندا إلى إقليم سيتشوان الصيني الشهر المقبل بعد قضاء شهر في الحجر الصحي.
واصطف آلاف الزوار متحدين برودة الطقس في الصباح الباكر لحضور حفل الوداع، وقال كثيرون إنهم سيفتقدون الباندا عند رحيلها.
وقال كانج شير وون حارس حديقة الحيوان الذي كان يعتني بالباندا فو باو إنها غمرته بالمحبة كما كانت سببا في تعلمه الكثير عن الأنواع المهددة بالانقراض.
وتحظى مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر كانج وهو يعتني بفو باو بينما تتشبث به بانتشار واسع في كوريا الجنوبية.
وقال "فو باو صديقة لعبت الكثير من الأدوار... لقد كانت أول صغير باندا أتعامل معه، قلبي مليء بذكريات معها لن أنساها ما حييت".
ولدت فو باو من الأم آي باو (10 أعوام) والأب لي باو (11 عاما) اللذان جاءا في عام 2016 من سيتشوان موطن الباندا العملاقة كجزء من "دبلوماسية الباندا" الصينية. وفي تموز الماضي، أنجبت آي باو توأمين في كوريا الجنوبية.
وتحصل أنثى الباندا العملاقة على فرصة الحمل مرة واحدة فقط في السنة وتستمر هذه الفرصة لفترة قصيرة، كما أن فرصة الصغار في البقاء على قيد الحياة تكون ضئيلة لأنها غالبا ما تولد قبل الاكتمال، وعادة ما تزن أقل من 200 غرام.
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الجنوبية
الباندا
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للصين
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