ابنة دونالد ترامب تتدرب على رقصة هندية... دُعيت لحضور زفاف أسطوري وهذه التفاصيل! (فيديو)

ابنة دونالد ترامب تتدرب على رقصة هندية... دُعيت لحضور زفاف أسطوري وهذه التفاصيل! (فيديو)



انتشر مقطع فيديو لابنة دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، وهي تتحرك برشاقة وتتدرب على رقصة شعبية هندية تقليدية لأدائها أثناء حضورها حفلًا فخمًا قبل الزفاف الذي يستضيفه أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني بمناسبة عقد قران ابنه أنانت وراديكا ميرشانت، ابنة أحد أباطرة صناعة الأدوية الأثرياء، المقرر في تموز المقبل.



وانضمت إيفانكا إلى أخريات في أداء الرقصة، المعروفة باسم "دانديا"، والتي تتضمن الدوران أثناء ضرب العصي الخشبية الملونة ضد بعضها البعض في رقصات إيقاعية. وتُعرف هذه الرقصة أيضًا باسم "الغاربا"، وترجع أصولها إلى ولاية غوجرات بغرب الهند، وتُؤدى في المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات الخاصة.



وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إيفانكا وهي ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا أثناء مشاركتها في الرقص الشعبي، على أنغام أغنية غوجراتية تقليدية.



وكانت إيفانكا قد حضرت سلسلة من الاحتفالات المتألقة مع شريكها غاريد كوشنر وابنتهما أرابيلا روز كوشر.