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بعد أن ندمت على دخولها في علاقة مع أحد المدربين في عملها... حاول ابتزازها بهذه الطريقة!

منوعات
2024-03-03 | 14:00
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بعد أن ندمت على دخولها في علاقة مع أحد المدربين في عملها... حاول ابتزازها بهذه الطريقة!
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بعد أن ندمت على دخولها في علاقة مع أحد المدربين في عملها... حاول ابتزازها بهذه الطريقة!

بعد أن ندمت على دخولها في علاقة مع أحد المدربين في عملها... حاول ابتزازها بهذه الطريقة!

أخبرت شابة عن شعورها بالخجل من نفسها بعد أن أقامت علاقة جنسية مع أحد كبار المدربين في عملها، والذي لمّح لها بأنه سيخبر شريكها إذا لم تستمر برؤيته. 

وقالت: "سأعترف أنني شعرت بالإطراء الشديد لأن شخصًا يحظى باحترام كبير في العمل سيكون مهتمًا بي. وبعد أن أنجبت ابنتي الصغيرة قبل خمس سنوات، لم يكن لدي وظيفة منذ فترة طويلة وكنت أحب الاستقلالية في الذهاب إلى مكان العمل".

وأوضحت أن شريكها البالغ من العمر 38 عاماً كان يعمل لساعات طويلة، حيث كانت تشعر بالملل الشديد في المنزل، وبالتالي لم يكن لديهما الوقت للاهتمام ببعضهما البعض، وفق موقع "ذا صن".

وأضافت: "عندما بدأت وظيفتي الجديدة، كنت متوترة للغاية، لكن مدربي سرعان ما طمأنني وأوضح أنه معجب بي، وهو يبلغ 41 عاماً. لقد تجاهلت تصريحاته اللطيفة لفترة من الوقت لكنه أصر، وشعرت بالاطراء لأن شريكي لم يكن يهتم بي. فأعطاني رقمه واقترح أن أرسل له رسالة نصية إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أي شيء".

وفي إحدى الأمسيات راسلت المرأة البالغة من العمر 37 عاماً المدرب لأنها شعرت بالوحدة. والتقيا مرات عدة لممارسة الجنس في سيارته أو في شقته.

ولكنها أدركت لاحقاً أنها لا تريد أن تخسر عائلتها، خصوصاً وأن شريكها يهتم بابنتهما جداَ. فأخبرت المدرب أنها لا تريد الالتقاء به مجدداً، ولكنه ابتزها بإخبار شريكها عن خيانتها له.

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