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وقع في حب ابنة عمه ويتمنى إقامة علاقة معها... ولكن ما الذي يعيقه؟!

منوعات
2024-03-03 | 15:00
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وقع في حب ابنة عمه ويتمنى إقامة علاقة معها... ولكن ما الذي يعيقه؟!
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وقع في حب ابنة عمه ويتمنى إقامة علاقة معها... ولكن ما الذي يعيقه؟!

وقع في حب ابنة عمه ويتمنى إقامة علاقة معها... ولكن ما الذي يعيقه؟!

كشف رجل يبلغ من العمر 35 عاماً أنه وقع بحب ابنة عمه بعد أن انتقلت لتعيش في مكان قريب منه، وفق موقع "ذا صن".

ومع قضائه المزيد من الوقت مع الشابة البالغة من العمر 34 عاما، أصبحا أكثر قرباً من بعضهما البعض.

وقال: “أعتقد أننا نقع في حب بعضنا البعض، ونتعلق ببعضنا يوماً بعد يوم. وفي الواقع، لو لم نكن مرتبطين، فأنا متأكد من أننا كنا قد مارسنا الجنس سوياً". 

ويُذكر أنهما كانا غريبين عن بعضهما البعض في الطفولة، ونشأا في بلدين مختلفين، ونادرًا ما كانا يلتقيان.

وأضاف الرجل: "كنا نتسكع مرة واحدة في السنة عندما تأتي هي وعائلتها للزيارة. لقد وجدنا أن لدينا القليل من القواسم المشتركة ولم نبقى على اتصال. ولكن الوضع تغير الآن وأصبحنا ننسجم بشكل كبير".

ولكنهما لم يعترفا بأي شيء لبعضهما البعض، لأنهما يخشيان من النتائج.

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