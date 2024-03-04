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ركنها أمام فندق كان يقيم فيه ثم اختفت... فيراري تابعة لسائق فورمولا واحد مسروقة منذ 28 عاماً ظهرت وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-04 | 11:15
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ركنها أمام فندق كان يقيم فيه ثم اختفت... فيراري تابعة لسائق فورمولا واحد مسروقة منذ 28 عاماً ظهرت وهذه التفاصيل!
ركنها أمام فندق كان يقيم فيه ثم اختفت... فيراري تابعة لسائق فورمولا واحد مسروقة منذ 28 عاماً ظهرت وهذه التفاصيل!
عثرت شرطة العاصمة البريطانية الاثنين على سيارة فيراري سُرقت من سائق فورمولا واحد السابق النمسوي غيرهارد بيرغر بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.
وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان اليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر نيسان عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.
وأوضح النمسوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز "تيستاروسّا أ ف 512 ام" اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنها بدأت تحقيقا في كانون الثاني بعد تلقي تقرير من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقاً على سيارة اشتراها أميركي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.
وتتبعت الشرطة خلفية السيارة على مدى أربعة أيام، فاكتشفت أنها شُحنت إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من بيرغر، ثم أحضرت إلى بريطانيا أواخر عام 2023. ثم استولت الشرطة على السيارة لمنع تصديرها الى الخارج.
وقال الضابط مايك بيلبيم الذي قاد التحقيق "إن سيارة فيراري المسروقة - التي تقارب قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني (443 ألف دولار) - ظلت مفقودة لأكثر من 28 عامًا قبل أن نتمكن من تعقبها في أربعة أيام فقط".
وأضاف "لقد عملنا بسرعة مع الشركاء بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وكذلك فيراري ووكلاء السيارات الدوليين، وكان لهذا التعاون دور فعال في فهم خلفية السيارة ومنع اخراجها من البلاد".
كان بيرغر أحد أكثر السائقين شهرة خلال مسيرته في فورمولا واحد التي استمرت 14 موسمًا، والتي بدأت في عام 1984 وانتهت عام 1997، حيث احرز 10 سباقات ضمن بطولة العالم واحتل المركز الثالث في البطولة مرتين أثناء دفاعه عن الوان حظيرة فيراري.
اكتسب سمعة صاحب المقالب أثناء قيادة سيارة ماكلارين الى جانب زميله البرازيلي الراحل آيرتون سينا، حيث قام في احدى المرات في ملء سرير زميله الأسطوري بالضفادع.
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