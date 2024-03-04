أرادت ممارسة الجنس فقط من أجل الإنجاب... رجل يعاني في حياته الزوجية وهذا ما كشفه!

كشف رجل مجهول الهوية عبر موقع " ذا صن " البريطاني أن زوجته ترفض ممارسة الجنس معه منذ ولادة طفلهما الثالث قبل 25 عامًا.

وفي التفاصيل، قال الرجل البالغ من العمر 62 عامًا بينما تبلغ زوجته 59 عامًا، إنهما تزوجنا منذ ما يقرب من 40 عامًا ولديهما ثلاث فتيات.

وأضاف أنه يشعر أن زوجته أرادت ممارسة الجنس فقط من أجل إنجاب الأطفال. حتى أنها أخبرته عندما وصلا إلى المنزل من المستشفى بعد ولادة الطفلة الثالثة أنها لن تمارس الجنس مرة أخرى.

وأوضح الرجل أنه كلما حاول التحدث معها، كانت تنهض وتخرج من الغرفة، قائلاً: "أنا أحب زوجتي ونتفق كأصدقاء. لقد قبلت قرارها على مضض ولكنني أفتقد الشعور بالحب".

وتابع "أنا متقاعد الآن وأرغب في مقابلة شخص يريد ممارسة الجنس معي. لا أعتقد أن زوجتي ستهتم للأمر، فهل سيكون من الخطأ تركها والبحث عن السعادة مع شخص جديد؟".