شابة أسترالية تمتنع عن مواعدة رجل بسبب حجم يديه... إليكم نظريتها الغريبة عن المواعيد الغرامية!

شابة أسترالية تمتنع عن مواعدة رجل بسبب حجم يديه... إليكم نظريتها الغريبة عن المواعيد الغرامية!



شاركت شابة أسترالية مخاوفها بشأن أداء الرجل الجنسي والمتعلق بصغر حجم يديه، لأنها تؤمن بمفهوم شائع مفاده أن حجم يدي الرجل وقدميه يرتبط بحجم عضوه الذكري.



وفي هذا السياق، خرجت الشابة في موعد غرامي مع رجل وكان هناك انسجام خاص بينهما، حيث كان الموعد سلسًا، مغازلًا وممتعًا.



ومع ذلك، فقد لاحظت الشابة أن يديه صغيرتان جدًا ما سبب لها قلقًا تجاه كيمياء الحياة الجنسية بينها وبين الرجل، وأضافت أنها خاضت تجارب سيئة سابقة مع رجال مماثلين.



وبناء على ما سبق، قررت الشابة ألا تتخذ الخطوة التالية مع الرجل كما أنها لم تقدّم له فرصة لبناء أي شيء جدي بينهما على الرغم من المثالية التي تمتع بها موعدهما الغرامي.



وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجهة نظرها باعتبارها غير ناضجة وسطحية.