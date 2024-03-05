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شرطية سحبت رجلاً بلا مأوى من كيس نومه وداست على بطنه... وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-03-05 | 09:39
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شرطية سحبت رجلاً بلا مأوى من كيس نومه وداست على بطنه... وهذا ما حصل! (فيديو)
شرطية سحبت رجلاً بلا مأوى من كيس نومه وداست على بطنه... وهذا ما حصل! (فيديو)
وثق فيديو مصوّر لحظة سحب شرطية لرجل بلا مأوى في كيس نوم على الأرض. وظهرت وهي تدوس على بطنه بالقرب من قاعة مدينة مانشستر في بريطانيا.
وكان اللاجئ السوداني ينام في الخارج مع مجموعة أخرى من اللاجئين المشردين، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وأوضح الرجل البالغ من العمر 31 عاما إنه أصيب في الحادث. وقال: "كنت أقول لها إنني بحاجة إلى النوم، لكنها دهست على بطني بقدمها. وسبب لي ذلك مشاكل، إذ كنت أعاني من الحمى وفي الساعات التالية ظهر دم في البول".
ويُذكر أنه قد مضى على وجود الرجل في المملكة المتحدة ثلاث سنوات ونصف، وله الحق في البقاء. كما تعافى بعد ذهابه إلى المستشفى.
وقال اللاجئ السوداني إنه تلقى اعتذاراً من الشرطة بسبب التصرف المسيء الذي تعرض له، ووجد الآن سكناً.
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