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بعد تجديد عقد إيجار شقتها الفاخرة... تخلى عنها حبيبها وهذا ما تعيشه الشابة!

منوعات
2024-03-05 | 09:55
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بعد تجديد عقد إيجار شقتها الفاخرة... تخلى عنها حبيبها وهذا ما تعيشه الشابة!
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بعد تجديد عقد إيجار شقتها الفاخرة... تخلى عنها حبيبها وهذا ما تعيشه الشابة!

بعد تجديد عقد إيجار شقتها الفاخرة... تخلى عنها حبيبها وهذا ما تعيشه الشابة!

شعرت امرأة بالخذلان بعد أن تخلى حبيبها عنها وذلك بعد تجديدها عقد إيجار شقتها الفاخرة، والتي كان يغطي الأخير أكثر من نصف إيجارها.

ومن خلال تجديد عقد الإيجار، من دون استشارة حبيبها على الأقل، سببت له المرأة ضغطا في دفع نفقات معيشتها لمدة عام آخر، مخالفة اتفاقهما في العثور على سكن أرخص عند انتهاء عقد إيجارها.

وتساءلت المرأة عما إذا كان تصرفها يستحق هذا العقاب والأسى، خصوصا أنه مضى على علاقتهما ثلاث سنوات.
 

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