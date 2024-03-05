شابة متحولة جنسيا تكشف عن الطريقة التي تتواصل فيها مع زوجها التركي: Google Translate!

شابة متحولة جنسيا تكشف عن الطريقة التي تتواصل فيها مع زوجها التركي: Google Translate!



تزوجت "شاين هاردينغ"، المتحولة جنسيا، من "ميرت إسريم" والذي التقت به أثناء إجازتها في تركيا عبر تطبيق الكتروني، وكشفت أنها تعتمد على خاصية "Google Translate" للتحدث معه.



وفي التفاصيل، كانت هاردينغ الانكليزية في تركيا مع أختها للخضوع لعملية جراحية وقامت بتحميل التطبيق على أمل مقابلة شخص لاصطحابها في جولة حول إسطنبول.



وتلقت هاردينغ الرسالة الأولى من إسريم التركي، الذي قال إنه يرغب في مقابلتها واصطحابها في جولة حول المدينة، لكنه لم يستطع التحدث باللغة الإنكليزية.



كما أن هاردينغ لم تستطع التحدث باللغة التركية، لذلك أمضيا الأسبوع بأكمله في التواصل عبر خاصية "Google Translate".



وبعد زواجهما في العام الفائت، اعتاد إسريم على اللغة الإنكليزية بعد أن تعلمها بفضل هاردينغ وتطبيق الترجمة.