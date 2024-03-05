كيف ترصدون الأشخاص غير الجديرين بالثقة؟ إليكم هذه العلامات التحذيرية المهمة

كشفت معالجة نفسية عن العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الشخص غير جدير بالثقة.

برناديت بورسيل، 45 عامًا، من ولاية نيوجيرسي الأميركية، هي عاملة اجتماعية سريرية مرخصة ومؤلفة كتاب Divorced As F* In Seven Spiritual Steps للمساعدة الذاتية.

ويُذكر أن منشئة المحتوى، المعروفة باسم @therapybern، تشارك بانتظام نصائح حول الصحة العقلية لتعزيز النمو الشخصي، ولديها ما يقرب من 70 ألف متابع على منصة تيك توك.

في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها، حددت العناصر المهمة للأشخاص غير الجديرين بالثقة التي يجب الانتباه إليها في العلاقات الغرامية.

ونصحت بورسيل أولاً بالحذر من الشخص الذي "يقدم الأعذار لأفعاله" ويرفض تحمل المسؤولية، مشيرةً إلى أن الشخص غير الجدير بالثقة سوف "يلوم الآخرين على المواقف التي يجدون أنفسهم فيها".

وأوضحت المعالجة في مقطع فيديو سابق أن الشخص الذي لا يتحمل المسؤولية "يرى كل شيء على أنه هجوم". وأضافت أن هؤلاء الأشخاص سيحاولون الانحراف ويقولون شيئًا رافضًا لتقويض مشاعر الشخص الآخر.

وحذرت الخبيرة من أن الشخص غير الجدير بالثقة سيحاول "تغيير أو إعادة سرد أحداث القصة لجعل نفسه يبدو أفضل".

وشاركت بورسيل في مقطع آخر أن العديد من الأشخاص يسألونها كيف تعرف من تثق ومتى تثق بالشخص، خاصة عندما يخرجون من علاقة ما.

ونقلت عن المؤلف تشارلي واردل قوله: "الطائر الذي يجلس على شجرة لا يخاف أبدًا من انكسار الغصن، لأن ثقته ليست في الغصن، بل في جناحيه"، قائلةً: "ثق بنفسك دائما".

وأوضحت: "عندما تركز على الثقة بنفسك، تصبح تصرفات الآخرين أقل أهمية بكثير".