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خلعوا ملابسها في السجن... هذا ما تعرضت إليه مراهقة من قبل الحراس!

خلعوا ملابسها في السجن... هذا ما تعرضت إليه مراهقة من قبل الحراس!







وتبيّن أن الفتاة كانت مقيدة ونُزعت ملابسها بالقوة من قبل ضباط ذكور بالغين، بحسب موقع



ووفقاً لمسؤولي العدالة، كان الحراس يستجيبون لموقف يهدد الحياة ويتصرفون لمنع الفتاة من إيذاء نفسها. وزعموا أنه لم تكن هناك موظفات. لكنهم اعتبروا أن ذلك لا يبرر فعلتهم.





























كشف تقرير صادم أن فتاة مراهقة تم تثبيتها مرتين وتجريدها من ملابسها من قبل حراس السجن في مؤسسة للجانحين الشباب في المملكة المتحدة.وتبيّن أن الفتاة كانت مقيدة ونُزعت ملابسها بالقوة من قبل ضباط ذكور بالغين، بحسب موقع "ذا صن" ووفقاً لمسؤولي العدالة، كان الحراس يستجيبون لموقف يهدد الحياة ويتصرفون لمنع الفتاة من إيذاء نفسها. وزعموا أنه لم تكن هناك موظفات. لكنهم اعتبروا أن ذلك لا يبرر فعلتهم.