وفاة شخصين بحادث تحطّم طائرة... إليكم تفاصيل ما حصل!

وفاة شخصين بحادث تحطّم طائرة... إليكم تفاصيل ما حصل!



لقي شخصان حتفهما في حادث تحطم طائرة في الجو بعد اصطدام طائرة ركاب بطائرة أخرى في كينيا، وفق موقع "ذا صن".



وكانت الطائرة التي تقل 44 راكبا متجهة إلى منتجع دياني السياحي في كينيا، قبل أن تتحطم فوق حديقة نيروبي الوطنية.



ووقعت المأساة عندما تحطمت الطائرة، وهي من طراز داش 8، فوق العاصمة مما أدى إلى سقوط الطائرة الأصغر.



وأبلغ الطاقم عن سماع ضجيج عالٍ بعد فترة وجيزة من الإقلاع من مطار ويلسون وقرر العودة، وفقًا لشركة الطيران.



وذكر تقرير للشرطة أن الطائرة داش 8 اصطدمت بطائرة ذات محرك واحد من طراز سيسنا 172 كان على متنها شخصين كانا في جلسة تدريبية، ولقيا حتفهما.



